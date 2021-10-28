Статистика коронавірусу на 28 жовтня: 26 071 нових випадків COVID-19, 5366 госпіталізацій
Минулої доби в Україні провели рекордну кількість вакцинацій — 291 985. Одеська область має найбільшу кількість нових заражень коронавірусом — 2296.
Минулої доби в Україні зафіксували 26 071 нових випадків зараження коронавірусною хворобою COVID-19. Про це повідомляється в офіційному телеграм-каналі МОЗ.
Серед усіх нових випадків Covid-19 заразилося 1830 дітей та 477 медичних співробітників. Усього госпіталізували 5366 осіб. За добу від коронавірусу померло 576 людей.
Минулої доби в Україні:
- захворіло — 26 071 особи
- видужало — 10 006 осіб
- летальних випадків — 576
- госпіталізовано – 5366 осіб
Статистика госпіталізацій за тиждень:
- 20 жовтня — 4892;
- 21 жовтня — 5141;
- 22 жовтня — 5141
- 23 жовтня — 5924;
- 24 жовтня — 3912;
- 25 жовтня — 2939;
- 26 жовтня — 5925;
- 27 жовтня — 5366.
За 27 жовтня було проведено 151 504 тести на COVID-19:
- методом ПЛР — 77 573
- методом ІФА — 21 960
- Експрес-тести на антиген — 51971.
Лідерами серед регіонів з нових випадків зараження COVID-19 стали Одеська, Дніпропетровська та Житомирська області:
- Одеська — 2296
- Дніпропетровська — 2113
- Житомирська — 1668
- Харківська — 1517
- Львівська — 1506
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло — 2851804 осіб;
- одужало — 2 411 711 осіб;
- летальні випадки — 66204;
- зроблено ПЛР-тестів — 14 232 081.
За минулі 24 години було зроблено рекордну кількість вакцинацій – 291 985 осіб. З цієї кількості першу дозу отримали 212 684 особи, завершили курс вакцинації 79 301 людина.
Нагадаємо, Шмигаль назвав протизаконною примусову вакцинацію від COVID-19, але при цьому МОЗ може вводити перелік обов'язкових для імунізації професій.
Також із 30 жовтня "червона" зона карантину пошириться ще на 7 областей.