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Статистика коронавірусу на 28 жовтня: 26 071 нових випадків COVID-19, 5366 госпіталізацій

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статистика коронавірусу
Фото: РІА Новини

Минулої доби в Україні провели рекордну кількість вакцинацій — 291 985. Одеська область має найбільшу кількість нових заражень коронавірусом — 2296.

Минулої доби в Україні зафіксували 26 071 нових випадків зараження коронавірусною хворобою COVID-19. Про це повідомляється в офіційному телеграм-каналі МОЗ.

Серед усіх нових випадків Covid-19 заразилося 1830 дітей та 477 медичних співробітників. Усього госпіталізували 5366 осіб. За добу від коронавірусу померло 576 людей.

Минулої доби в Україні:

  • захворіло — 26 071 особи
  • видужало — 10 006 осіб
  • летальних випадків — 576
  • госпіталізовано – 5366 осіб

Статистика госпіталізацій за тиждень:

  • 20 жовтня — 4892;
  • 21 жовтня — 5141;
  • 22 жовтня — 5141
  • 23 жовтня — 5924;
  • 24 жовтня — 3912;
  • 25 жовтня — 2939;
  • 26 жовтня — 5925;
  • 27 жовтня — 5366.

За 27 жовтня було проведено 151 504 тести на COVID-19:

  • методом ПЛР — 77 573
  • методом ІФА — 21 960
  • Експрес-тести на антиген — 51971.

Лідерами серед регіонів з нових випадків зараження COVID-19 стали Одеська, Дніпропетровська та Житомирська області:

  • Одеська — 2296
  • Дніпропетровська — 2113
  • Житомирська — 1668
  • Харківська — 1517
  • Львівська — 1506

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіло — 2851804 осіб;
  • одужало — 2 411 711 осіб;
  • летальні випадки — 66204;
  • зроблено ПЛР-тестів — 14 232 081.

За минулі 24 години було зроблено рекордну кількість вакцинацій – 291 985 осіб. З цієї кількості першу дозу отримали 212 684 особи, завершили курс вакцинації 79 301 людина.

корона в Україні
Фото: МОЗ

Нагадаємо, Шмигаль назвав протизаконною примусову вакцинацію від COVID-19, але при цьому МОЗ може вводити перелік обов'язкових для імунізації професій.

Також із 30 жовтня "червона" зона карантину пошириться ще на 7 областей.