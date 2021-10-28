Статистика коронавірусу на 28 жовтня: 26 071 нових випадків COVID-19, 5366 госпіталізацій

Минулої доби в Україні провели рекордну кількість вакцинацій — 291 985. Одеська область має найбільшу кількість нових заражень коронавірусом — 2296.

Минулої доби в Україні зафіксували 26 071 нових випадків зараження коронавірусною хворобою COVID-19. Про це повідомляється в офіційному телеграм-каналі МОЗ.

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Серед усіх нових випадків Covid-19 заразилося 1830 дітей та 477 медичних співробітників. Усього госпіталізували 5366 осіб. За добу від коронавірусу померло 576 людей.

Минулої доби в Україні:

захворіло — 26 071 особи

видужало — 10 006 осіб

летальних випадків — 576

госпіталізовано – 5366 осіб

Статистика госпіталізацій за тиждень:

20 жовтня — 4892;

21 жовтня — 5141;

22 жовтня — 5141

23 жовтня — 5924;

24 жовтня — 3912;

25 жовтня — 2939;

26 жовтня — 5925;

27 жовтня — 5366.

За 27 жовтня було проведено 151 504 тести на COVID-19:

методом ПЛР — 77 573

методом ІФА — 21 960

Експрес-тести на антиген — 51971.

Лідерами серед регіонів з нових випадків зараження COVID-19 стали Одеська, Дніпропетровська та Житомирська області:

Одеська — 2296

Дніпропетровська — 2113

Житомирська — 1668

Харківська — 1517

Львівська — 1506

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло — 2851804 осіб;

одужало — 2 411 711 осіб;

летальні випадки — 66204;

зроблено ПЛР-тестів — 14 232 081.

За минулі 24 години було зроблено рекордну кількість вакцинацій – 291 985 осіб. З цієї кількості першу дозу отримали 212 684 особи, завершили курс вакцинації 79 301 людина.

Фото: МОЗ

Нагадаємо, Шмигаль назвав протизаконною примусову вакцинацію від COVID-19, але при цьому МОЗ може вводити перелік обов'язкових для імунізації професій.

Також із 30 жовтня "червона" зона карантину пошириться ще на 7 областей.