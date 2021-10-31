Вся Земля — в огне. Почему Международная конференция по климату в Глазго у всех на слуху

Фокус разбирался, чем важна Международная конференция по климату COP26 и какие вопросы намерены поднять политики.

С 31 октября по 12 ноября в Глазго пройдет Международная конференция по климату, известная также как COP26, в ней примут участие главы 120 государств. Эксперты называют саммит в Шотландии важнейшим событием со времен подписания Парижского соглашения (от 2015 года), регулирующего меры по снижению уровня углекислого газа в атмосфере.

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В ходе климатической конференции во Франции страны-участники взяли на себя ряд обязательств: сократить эмиссию парниковых газов, ежегодно выделять развивающимся странам $100 млрд на борьбу с изменением климата и активизировать меры по адаптации к последствиям глобального потепления. На запланированном саммите в Глазго страны должны представить обновленные, еще более радикальные планы по сдерживанию изменений климата.

В то же время предыдущая международная климатическая конференция, прошедшая в Мадриде в 2020 году, окончилась провалом: стороны не смогли согласовать текст итогового коммюнике. В частности, страны не определились с конкретными механизмами по регулированию выбросов парниковых газов. Однако на нынешний саммит возлагают большие надежды: государства-участники надеются разрешить все спорные вопросы, ведь, по оценкам ООН, нынешнее поколение находится в эпицентре климатической катастрофы.

Глобальное потепление. Коровы, водоросли и метан

Ученые-климатологи говорят: мир может обуздать глобальное потепление, если удержит повышение температуры на планете в пределах 1,5°C по сравнению с доиндустриальным показателем (1850–1900 годы), что, собственно, и закреплено в Парижском соглашении. Однако реальные действия правительств сегодня далеки от задекларированных целей. В исследовании, опубликованном в 2018 году в журнале Nature Communications, указывалось, что климатическая политика Китая, России и Канады ведет к потеплению на 5°С к концу нынешнего столетия, у США и Австралии этот показатель на уровне 4°С, у Евросоюза — 3–3,5°С.

Ряд экспертов называют переговоры по углю и газу заведомо провальными. Некоторые государства не готовы отказываться от ископаемого топлива

Сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу, что является одним из базовых условий для сдерживания потепления, станет важнейшей темой на климатической конференции в Глазго. Евросоюз и Соединенные Штаты планируют презентовать новую программу "Глобальное метановое обязательство" по сокращению выбросов метана на планете. Присоединиться к инициативе предлагают более чем 20 странам, в том числе России, Китаю, Бразилии, Саудовской Аравии и Норвегии. Все участники программы должны объединиться вокруг общей цели — сокращения выбросов метана к 2030-му как минимум на 30% (от показателя 2020 года). Предполагается, что это позволит снизить уровень потепления на 0,2°С.

Метан неспроста оказался в фокусе экоактивистов и ученых: выбросы 1 кг этого газа приравниваются к 84 кг СО2. При этом потенциал удержания тепла у метана в 20 раз больше, чем у углекислого газа.

40% выбросов метана происходят по природным причинам. К примеру, он выделяется в атмосферу в районах болотистых территорий, но 60% носят антропогенный характер — значит, их можно целенаправленно сокращать. Основные источники выбросов сегодня — сельское хозяйство, энергетика и обращение с отходами, а именно: свалки и сточные воды. 45% выбросов в нефтегазовой отрасли мира приходятся на метан. Происходит это по всей производственной цепочке — от добычи до распределения. Соответственно, именно в этой сфере можно добиться наибольших результатов по снижению выбросов.

Однако сейчас в мире набирает обороты топливный кризис, цены на газ бьют рекорды, поэтому эксперты уверены, что сложившаяся ситуация негативно влияет на достижение экологических целей.

"Цена на углерод [налоги на выброс парниковых газов] при использовании угля увеличила спрос на газ. Но сейчас высокие цены на газ увеличивают спрос на уголь", — пишет Хелен Томпсон, профессор политэкономии Кембриджского университета. В результате дорогостоящие ремонтные работы и установка нового оборудования на нефтегазовой инфраструктуре оказались не в приоритете. Впрочем, отвечая на вопрос об энергетическом кризисе и сопутствующих рисках, Абдулла Шахид, председатель 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил, что это не должно помешать странам выполнить обязательства по снижению выбросов метана.

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С сельскохозяйственным сектором, также являющимся крупнейшим источником выбросов метана, связано не меньше вопросов. Несмотря на то что в СМИ нередко попадаются статьи о том, что стремление стран уменьшить количество выбросов в этой сфере приведет к тотальному закрытию ферм и, следовательно, к проблемам с производством продовольствия, существуют и другие, более щадящие способы влиять на ситуацию. Например, газ образуется при хранении и обработке навоза, и ученые считают, что количество метана можно уменьшить, изменив механизмы работы с агропромышленными отходами. Действенной мерой по борьбе с выбросами считается изменение схем питания крупного рогатого скота. Данные исследователей Калифорнийского университета показывают, что использование морских водорослей в качестве корма для коров снизит выбросы метана в атмосферу на 82%.

Уголь в энергетике. Апологеты и отказники

Еще одна важная тема повестки климатической конференции — глобальный отказ от угля. Ее планирует поднять премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В недавнем интервью агентству Bloomberg политик сообщил, что развитые страны должны отказаться от угля в энергетике к 2030 году, а весь мир — к 2040-му. Непосредственно Лондон намерен отказаться от угольного топлива к 2025 году. К 2030-му государство планирует получать треть всей энергии за счет прибрежных ветряных парков. К слову, в 2019 году Великобритания провела эксперимент: в стране в течение недели не работали угольные электростанции. В 2020-м эксперимент повторили, несколько его изменив: в течение двух месяцев страна не использовала уголь для отопления.

Также Борис Джонсон сообщил, что с 2035 года запретят легковые автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями, хотя до этого британские политики называли более поздние сроки.

К 2045-му отказаться от ископаемых источников энергии планируют и в Германии. Более того, в этой стране в I квартале 2020 года возобновляемая энергетика впервые произвела больше электроэнергии, чем традиционная, — 51,2%. Наибольший рост при этом показала ветро­энергетика.

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Несмотря на то что отдельные страны ­демонстрируют удачные примеры уменьшения своего углеродного следа, ряд экспертов называют переговоры по углю и газу на конференции в Глазго заведомо провальными. В первую очередь это связано с тем, что некоторые государства, среди них Китай и Индия, не готовы отказываться от ископаемого топлива. Главы этих стран даже не будут участвовать в саммите, правда, они по­обещали прислать своих представителей. Если рассматривать в целом динамику индустриализации Индии, Юго-Восточной Азии и Китая, то мировое потребление электроэнергии увеличится на 30% к 2040 году. Даже в 2020-м, когда во всем мире произошло снижение потребления энергии из-за локдаунов и приостановки производств, Китай стал единственной страной, увеличившей использование ископаемого топлива, общее потребление энергии здесь выросло на 2,1%.

В сентябре премьер-министр Австралии Скотт Моррисон также заявил, что Австралия пока не намерена отказываться от ископаемого топлива. Причина такой политики простая: экспорт угля и газа составляет львиную долю доходов государства. Барнаби Джойс, заместитель Моррисона, в свою очередь отметил, что курс на "чистый ноль" делает невозможным сохранение рабочих мест.

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На сегодня ископаемое топливо по-прежнему доминирует в мире, обеспечивая 83,1% от глобального потребления энергии: по данным компании ВР, на нефть приходится 31,2%, на уголь — 27,2%, на природный газ — 24,7%. Ядерная энергетика приносит 4,3% энергии, доля гидроэнергетики достигла 6,9%, остальные возобновляемые источники дают лишь 5,7% энергии.

Украина: выгодные квоты и парниковый эффект

Украина поедет на саммит в Глазго со своим запросом: сохранение рыночного механизма передачи квот на выброс парниковых эффектов.

Как объясняет Андрей Малеваный, глава Государственной экологической инспекции Украины, сейчас промышленные предприятия должны официально зарегистрировать установки, выбрасывающие в атмосферу CO2, и разработать планы мониторинга выбросов. Создание в стране системы мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов является первым шагом к запуску национального рынка торговли парниковыми квотами. В итоге субъекты хозяйствования смогут оценивать количество своих выбросов и, если они уменьшили объемы генерации, продавать квоты другим предприятиям, не вложившимся в лимит. Эксперт считает, что это один из наиболее эффективных механизмов сокращения вредных выбросов в атмосферу.

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Возможность продажи остаточных квот была предусмотрена Киотским протоколом, принятым в 1997 году, однако в Парижском соглашении — 2015, подготовленном взамен протокола, такой механизм уже отсутствует.

"В соглашении предусмотрен другой механизм — налог на каждую тонну выбросов углерода. Я считаю это менее действенным решением, ведь оно не поощряет промышленность к сокращению выбросов", — комментирует Малеваный.

Одним из основных шагов подготовки Украины к COP26 стало утверждение правительством в июле обновленного Национально-определяемого вклада в Парижское соглашение. Этот документ предусматривает ряд амбициозных целей. В первую очередь речь идет о сокращении к 2030 году выбросов парниковых газов на 65% по сравнению с объемами 1990 года.

"Эти показатели будут достигаться путем сворачивания добычи угля, увеличения доли альтернативных источников энергии, в частности биотоплива, развития низкоуглеродного транспорта, термомодернизации зданий", — говорит Андрей Малеваный. Этот план Украина представит в Глазго международному сообществу, чтобы получить финансирование на его реализацию. По словам эксперта, на эти цели необходимо более $10 млрд ежегодно.