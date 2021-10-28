ДТП в Харькове: отец Николая Харьковского заявил о вымогательстве (видео)
В ходе общения с журналистами Михаил Харьковский упомянул некоего Сергея Шария, который не даст довести "дело до конца по эпизоду" его сына за $60 тысяч.
Отец подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове Николая Харьковского заявил о вымогательстве у него 60 тыс. долларов. По его словам, некий Сергей Шарий требует перевести деньги на биткоин-кошелек, чтобы не доводить "дело до конца по эпизоду" его сына. Об этом Михаил Харьковский рассказал возле здания суда, где его сыну избирали меру пресечения.
Мужчина показал свой телефон журналистам, в котором находилось сообщение, подписанное неким Сергеем Шарием.
"Договоримся — будем. 60 тысяч долларов на биткоин-кошелек. Нам нужны, партии Шария, и мы не доводим дело до конца по эпизоду Коли. Все счастливы. Я свое слово держу, больше предлагать такого не буду. А пока наслаждайтесь моими сюжетами в YouTube. У меня есть несколько сценариев решения данной проблемы", — зачитал он текст сообщения.
Он также сообщил, что он не знает, кто ему это написал, но может показать ряд других сообщений, где ему угрожают неизвестные.
"Моей семье посылаются сообщения с угрозами расправы, где обещают убить и разрезать меня и всех моих детей", — сказал мужчина.
ДТП в Харькове — ждать ли обращения ответного в полицию?
На вопрос журналистов, собирается ли Харьковский обращаться в правоохранительные органы, он ответил, что на это у него нет времени.
Напомним, что ДТП в Харькове произошло на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина. Автомобиль Infiniti врезался в Chevrolet на скорости свыше 100 км/ч.
После смертельного ДТП в Харькове, в совершении которого подозревают 16-летнего Николая Харьковского, на доме, где он мог проживать, неизвестные оставили надписи с угрозами.