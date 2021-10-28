ДТП у Харкові: батько Миколи Харківського заявив про здирництво (відео)

Під час спілкування із журналістами Михайло Харківський згадав якогось Сергія Шарія, який не дасть "довести до кінця за епізодом" його сина за $60 тисяч.

Батько підозрюваного у смертельній ДТП у Харкові Миколи Харківського заявив про здирство у нього 60 тис. доларів. За його словами, якийсь Сергій Шарій вимагає переказати гроші на біткоїн-гаманець, щоб не доводити "справу до кінця за епізодом" його сина. Про це Михайло Харківський розповів біля будівлі суду, де його синові обирали запобіжний захід.

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Чоловік показав свій телефон журналістам, у якому було повідомлення, підписане якимось Сергієм Шарієм.

"Домовимося — будемо. 60 тисяч доларів на біткоїн-гаманець. Нам потрібні, партії Шарія, і ми не доводимо справу до кінця за епізодом Колі. Усі щасливі. Я своє слово тримаю, більше пропонувати такого не буду. А поки що насолоджуйтесь моїми сюжетами в YouTube. У мене є кілька сценаріїв вирішення цієї проблеми", — зачитав він текст повідомлення.

Він також повідомив, що він не знає, хто йому це написав, але може показати низку інших повідомлень, де йому погрожують невідомі.

"Моїй сім'ї надсилаються повідомлення з погрозами розправи, де обіцяють вбити і розрізати мене та всіх моїх дітей", — сказав чоловік.

ДТП у Харкові — чи чекати на звернення у відповідь в поліцію?

На запитання журналістів, чи збирається Харківський звертатися до правоохоронних органів, він відповів, що на це він не має часу.

Нагадаємо, що ДТП у Харкові сталося на перехресті вулиці Одеської та проспекту Гагаріна. Автомобіль Infiniti врізався у Chevrolet на швидкості понад 100 км/год.

Після смертельної ДТП у Харкові, у скоєнні якої підозрюють 16-річного Миколу Харківського, на будинку, де він міг проживати, невідомі залишили написи із погрозами.