Львов с 30 октября входит в "красную" зону карантина, — Садовой (видео)

По словам городского главы, город "переходит в совершенно иной ритм жизни", а если остановить волну заражений не получится — ограничения будут еще жестче.

Львов с 30 октября переходит в "красную" зону карантинных ограничений. Городская власть имплементирует решение правительства Украины о введении ограничений "красной" зоны во Львовской области. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой на брифинге по результатам заседания городской комиссии ЧС.

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По словам мэра, город "переходит в совершенно иной ритм жизни", — приостанавливают работу учреждения культуры, не будет массовых мероприятий и концертов.

Садовой озвучил следующие правила деятельности городских учреждений в условиях "красной" зоны карантина:

работа магазинов первой необходимости и аптек — правила посещения остаются прежними, а именно – будет установлен температурный скрининг;

сферы общественного питания и промышленной торговли — все работники заведений общественного питания и торговли промышленной группы должны быть вакцинированы двумя дозами. Посетители должны быть или вакцинированы или должны предъявить негативный ПЦР-тест;

сфера образования — городские школы, с 1 ноября и в течение двух недель будут обучаться в режиме онлайн. Детские садики будут работать в обычном режиме;

деятельность религиозных организаций — богослужения будут проводиться только на открытом воздухе, но верующим рекомендуют довольствоваться онлайн-трансляциями;

работа транспорта — обязательный масочный режим, загруженность транспорта не более 50% и обязательная вакцинация водителей. Льготные категории граждан смогут пользоваться городским транспортом с 11:00 до 16:00, за исключением участников боевых действий.

В заключении мэр сообщил о том, что если властям не удастся остановить эту волну эпидемии, то следующие ограничительные меры будут более жесткими.

Напомним, что 30 октября, в "красную" зону карантинных ограничений попадут сразу семь областей Украины. Будет запрещена работа ресторанов, ТРЦ и магазинов, работники и посетители которых не прошли вакцинацию от коронавируса.

В Киеве с 1 ноября 2021 также начнет действовать "красный" уровень эпидемической опасности. Такое решение приняли члены Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.