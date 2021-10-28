Львів із 30 жовтня входить у "червону" зону карантину, — Садовий (відео)

За словами міського голови, місто "переходить у зовсім інший ритм життя", а якщо зупинити хвилю заражень не вийде — обмеження будуть ще жорсткішими.

Львів із 30 жовтня переходить у "червону" зону карантинних обмежень. Міська влада імплементує рішення уряду України щодо запровадження обмежень "червоної" зони у Львівській області. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий на брифінгу за наслідками засідання міської комісії НС.

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За словами мера, місто "переходить у зовсім інший ритм життя", — припиняють роботу заклади культури, не буде масових заходів та концертів.

Садовий озвучив такі правила діяльності міських установ в умовах "червоної" зони карантину:

робота магазинів першої необхідності й аптек — правила відвідування залишаються колишніми, а саме — буде встановлено температурний скринінг;

сфери громадського харчування та промислової торгівлі — усі працівники закладів громадського харчування та торгівлі промислової групи мають бути вакциновані двома дозами. Відвідувачі повинні або бути вакциновані або пред'явити негативний ПЛР-тест;

сфера освіти — міські школи, з 1 листопада та протягом двох тижнів навчатимуться в режимі онлайн. Дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі;

діяльність релігійних організацій — богослужіння проводитимуться лише на відкритому повітрі, але вірянам рекомендують задовольнятися онлайн-трансляціями;

робота транспорту — обов'язковий масковий режим, завантаженість транспорту не більше 50% та обов'язкова вакцинація водіїв. Пільгові категорії громадян зможуть користуватись міським транспортом з 11:00 до 16:00, за винятком учасників бойових дій.

Наприкінці мер повідомив про те, що якщо владі не вдасться зупинити цю хвилю епідемії, то наступні обмежувальні заходи будуть жорсткішими.

Нагадаємо, що 30 жовтня, у "червону" зону карантинних обмежень потраплять одразу сім областей України. Буде заборонено роботу ресторанів, ТРЦ та магазинів, працівники та відвідувачі яких не пройшли вакцинацію від коронавірусу.

У Києві з 1 листопада 2021 року також почне діяти "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Таке рішення ухвалили члени Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.