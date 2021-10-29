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Статистика коронавируса на 29 октября: 26 870 новых случаев COVID-19, 5463 госпитализации

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коронавирус в украине
Фото: TSN.ua

В лидеры по заболеваемости попал Киев с 1616 новыми случаями болезни. За минувшие сутки умерло 648 человек.

За 28 октября в Украине зафиксировали 26 870 новых случая заражения коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минздрава.

Среди всех новых случаев Covid-19 заразилось 1824 детей и 491 медицинских сотрудников. Всего госпитализировали 5463 человека. За сутки от коронавируса умерло 648 человек.

За минувшие сутки в Украине:

  • заболело — 26 870 человек
  • выздоровело — 9784 человека
  • летальных случаев — 648
  • госпитализировано — 5463 человека

Статистика госпитализаций за неделю:

  • 22 октября — 5141
  • 23 октября — 5924;
  • 24 октября — 3912;
  • 25 октября — 2939;
  • 26 октября — 5925;
  • 27 октября — 5366;
  • 28 октября — 5463.

За минувшие 24 часа было проведено 142 277 теста на COVID-19:

  • методом ПЦР — 74 027
  • методом ИФА — 20 592
  • экспресс-тесты на антиген — 47 658

Лидерами среди регионов по новым случаям заражения COVID-19 стали Днепропетровская, Одесская и Львовская области:

  • Днепропетровская — 2164
  • Одесская — 2156
  • Львовская — 1702
  • Киев — 1616
  • Харьковская — 1497

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 2 878 674 человек;
  • выздоровело — 2 421 495 человек;
  • летальные случаи — 66 852;
  • сделано ПЦР-тестов — 14 306 108.

За минувшие сутки было сделано 289 241 вакцинаций. Из этого количества первую дозу получили 214 013 человека, а завершили курс вакцинации 75 138 человек.

статистика коронавируса в украине
Фото: МОЗ

Напомним, в Минздраве опубликовали противопоказания к вакцинации от COVID-19. Всего существует 16 причин для отказа от вакцинации.

Также с 1 ноября Киев переходит в "красную" зону карантина, без вакцинации не будут работать ТРЦ, рынки и магазины.