Статистика коронавируса на 29 октября: 26 870 новых случаев COVID-19, 5463 госпитализации

В лидеры по заболеваемости попал Киев с 1616 новыми случаями болезни. За минувшие сутки умерло 648 человек.

За 28 октября в Украине зафиксировали 26 870 новых случая заражения коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минздрава.

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Среди всех новых случаев Covid-19 заразилось 1824 детей и 491 медицинских сотрудников. Всего госпитализировали 5463 человека. За сутки от коронавируса умерло 648 человек.

За минувшие сутки в Украине:

заболело — 26 870 человек

выздоровело — 9784 человека

летальных случаев — 648

госпитализировано — 5463 человека

Статистика госпитализаций за неделю:

22 октября — 5141

23 октября — 5924;

24 октября — 3912;

25 октября — 2939;

26 октября — 5925;

27 октября — 5366;

28 октября — 5463.

За минувшие 24 часа было проведено 142 277 теста на COVID-19:

методом ПЦР — 74 027

методом ИФА — 20 592

экспресс-тесты на антиген — 47 658

Лидерами среди регионов по новым случаям заражения COVID-19 стали Днепропетровская, Одесская и Львовская области:

Днепропетровская — 2164

Одесская — 2156

Львовская — 1702

Киев — 1616

Харьковская — 1497

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 2 878 674 человек;

выздоровело — 2 421 495 человек;

летальные случаи — 66 852;

сделано ПЦР-тестов — 14 306 108.

За минувшие сутки было сделано 289 241 вакцинаций. Из этого количества первую дозу получили 214 013 человека, а завершили курс вакцинации 75 138 человек.

Фото: МОЗ

Напомним, в Минздраве опубликовали противопоказания к вакцинации от COVID-19. Всего существует 16 причин для отказа от вакцинации.

Также с 1 ноября Киев переходит в "красную" зону карантина, без вакцинации не будут работать ТРЦ, рынки и магазины.