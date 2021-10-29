Статистика коронавируса на 29 октября: 26 870 новых случаев COVID-19, 5463 госпитализации
В лидеры по заболеваемости попал Киев с 1616 новыми случаями болезни. За минувшие сутки умерло 648 человек.
За 28 октября в Украине зафиксировали 26 870 новых случая заражения коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минздрава.
Среди всех новых случаев Covid-19 заразилось 1824 детей и 491 медицинских сотрудников. Всего госпитализировали 5463 человека. За сутки от коронавируса умерло 648 человек.
За минувшие сутки в Украине:
- заболело — 26 870 человек
- выздоровело — 9784 человека
- летальных случаев — 648
- госпитализировано — 5463 человека
Статистика госпитализаций за неделю:
- 22 октября — 5141
- 23 октября — 5924;
- 24 октября — 3912;
- 25 октября — 2939;
- 26 октября — 5925;
- 27 октября — 5366;
- 28 октября — 5463.
За минувшие 24 часа было проведено 142 277 теста на COVID-19:
- методом ПЦР — 74 027
- методом ИФА — 20 592
- экспресс-тесты на антиген — 47 658
Лидерами среди регионов по новым случаям заражения COVID-19 стали Днепропетровская, Одесская и Львовская области:
- Днепропетровская — 2164
- Одесская — 2156
- Львовская — 1702
- Киев — 1616
- Харьковская — 1497
За все время пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 2 878 674 человек;
- выздоровело — 2 421 495 человек;
- летальные случаи — 66 852;
- сделано ПЦР-тестов — 14 306 108.
За минувшие сутки было сделано 289 241 вакцинаций. Из этого количества первую дозу получили 214 013 человека, а завершили курс вакцинации 75 138 человек.
Напомним, в Минздраве опубликовали противопоказания к вакцинации от COVID-19. Всего существует 16 причин для отказа от вакцинации.
Также с 1 ноября Киев переходит в "красную" зону карантина, без вакцинации не будут работать ТРЦ, рынки и магазины.