Статистика коронавірусу на 29 жовтня: 26 870 нових випадків COVID-19, 5463 госпіталізації

У лідери із захворюваності потрапив Київ із 1616 новими випадками хвороби. Минулої доби померло 648 людей.

За 28 жовтня в Україні зафіксували 26 870 нових випадків зараження коронавірусною хворобою COVID-19. Про це повідомляється в офіційному телеграм-каналі МОЗ.

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Серед усіх нових випадків Covid-19 заразилося 1824 дитини та 491 медичний співробітник. Усього госпіталізували 5463 особи. За добу від коронавірусу померло 648 людей.

Минулої доби в Україні:

захворіло — 26 870 осіб

видужало — 9784 особи

летальних випадків — 648

госпіталізовано — 5463 особи

Статистика госпіталізацій за тиждень:

22 жовтня — 5141

23 жовтня — 5924;

24 жовтня — 3912;

25 жовтня — 2939;

26 жовтня — 5925;

27 жовтня — 5366;

28 жовтня — 5463.

За минулі 24 години було проведено 142 277 тестів на COVID-19:

методом ПЛР — 74 027

методом ІФА — 20 592

експрес-тести на антиген — 47 658

Лідерами серед регіонів із нових випадків зараження COVID-19 стали Дніпропетровська, Одеська та Львівська області:

Дніпропетровська — 2164

Одеська — 2156

Львівська — 1702

Київ — 1616

Харківська — 1497

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло — 2 878 674 особи;

одужало — 2 421 495 осіб;

летальні випадки — 66 852;

зроблено ПЛР-тестів — 14 306 108.

Минулої доби було зроблено 289 241 вакцинацію. З цієї кількості першу дозу одержали 214 013 осіб, а завершили курс вакцинації 75 138 осіб.

Фото: МОЗ

Нагадаємо, у МОЗ опублікували протипоказання до вакцинації від COVID-19. Усього існує 16 причин відмови від вакцинації.

Також із 1 листопада Київ переходить у "червону" зону карантину, без вакцинації не працюватимуть ТРЦ, ринки та магазини.