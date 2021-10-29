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Статистика коронавірусу на 29 жовтня: 26 870 нових випадків COVID-19, 5463 госпіталізації

2023
коронавірус в Україні
Фото: TSN.ua

У лідери із захворюваності потрапив Київ із 1616 новими випадками хвороби. Минулої доби померло 648 людей.

За 28 жовтня в Україні зафіксували 26 870 нових випадків зараження коронавірусною хворобою COVID-19. Про це повідомляється в офіційному телеграм-каналі МОЗ.

Серед усіх нових випадків Covid-19 заразилося 1824 дитини та 491 медичний співробітник. Усього госпіталізували 5463 особи. За добу від коронавірусу померло 648 людей.

Минулої доби в Україні:

  • захворіло — 26 870 осіб
  • видужало — 9784 особи
  • летальних випадків — 648
  • госпіталізовано — 5463 особи

Статистика госпіталізацій за тиждень:

  • 22 жовтня — 5141
  • 23 жовтня — 5924;
  • 24 жовтня — 3912;
  • 25 жовтня — 2939;
  • 26 жовтня — 5925;
  • 27 жовтня — 5366;
  • 28 жовтня — 5463.

За минулі 24 години було проведено 142 277 тестів на COVID-19:

  • методом ПЛР — 74 027
  • методом ІФА — 20 592
  • експрес-тести на антиген — 47 658

Лідерами серед регіонів із нових випадків зараження COVID-19 стали Дніпропетровська, Одеська та Львівська області:

  • Дніпропетровська — 2164
  • Одеська — 2156
  • Львівська — 1702
  • Київ — 1616
  • Харківська — 1497

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіло — 2 878 674 особи;
  • одужало — 2 421 495 осіб;
  • летальні випадки — 66 852;
  • зроблено ПЛР-тестів — 14 306 108.

Минулої доби було зроблено 289 241 вакцинацію. З цієї кількості першу дозу одержали 214 013 осіб, а завершили курс вакцинації 75 138 осіб.

статистика коронавірусу в Україні
Фото: МОЗ

Нагадаємо, у МОЗ опублікували протипоказання до вакцинації від COVID-19. Усього існує 16 причин відмови від вакцинації.

Також із 1 листопада Київ переходить у "червону" зону карантину, без вакцинації не працюватимуть ТРЦ, ринки та магазини.