Статистика коронавірусу на 29 жовтня: 26 870 нових випадків COVID-19, 5463 госпіталізації
У лідери із захворюваності потрапив Київ із 1616 новими випадками хвороби. Минулої доби померло 648 людей.
За 28 жовтня в Україні зафіксували 26 870 нових випадків зараження коронавірусною хворобою COVID-19. Про це повідомляється в офіційному телеграм-каналі МОЗ.
Серед усіх нових випадків Covid-19 заразилося 1824 дитини та 491 медичний співробітник. Усього госпіталізували 5463 особи. За добу від коронавірусу померло 648 людей.
Минулої доби в Україні:
- захворіло — 26 870 осіб
- видужало — 9784 особи
- летальних випадків — 648
- госпіталізовано — 5463 особи
Статистика госпіталізацій за тиждень:
- 22 жовтня — 5141
- 23 жовтня — 5924;
- 24 жовтня — 3912;
- 25 жовтня — 2939;
- 26 жовтня — 5925;
- 27 жовтня — 5366;
- 28 жовтня — 5463.
За минулі 24 години було проведено 142 277 тестів на COVID-19:
- методом ПЛР — 74 027
- методом ІФА — 20 592
- експрес-тести на антиген — 47 658
Лідерами серед регіонів із нових випадків зараження COVID-19 стали Дніпропетровська, Одеська та Львівська області:
- Дніпропетровська — 2164
- Одеська — 2156
- Львівська — 1702
- Київ — 1616
- Харківська — 1497
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло — 2 878 674 особи;
- одужало — 2 421 495 осіб;
- летальні випадки — 66 852;
- зроблено ПЛР-тестів — 14 306 108.
Минулої доби було зроблено 289 241 вакцинацію. З цієї кількості першу дозу одержали 214 013 осіб, а завершили курс вакцинації 75 138 осіб.
Нагадаємо, у МОЗ опублікували протипоказання до вакцинації від COVID-19. Усього існує 16 причин відмови від вакцинації.
Також із 1 листопада Київ переходить у "червону" зону карантину, без вакцинації не працюватимуть ТРЦ, ринки та магазини.