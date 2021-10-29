На месте мусорного полигона появится большая парковая зона, — мэр Львова

Во Львове строят завод по переработке ила в газ и рекультивируют полигон твердых бытовых отходов. Об этом Фокусу рассказал Андрей Садовый, городской голова Львова

В настоящее время во Львове для решения "мусорной проблемы" реализуют четыре больших проекта, рассказал в интервью Фокусу "Мэр Львова Андрей Садовый рассказал о давлении Порошенко и об отношениях с Зеленским" Андрей Садовый. В первую очередь, речь идет о заводе по переработке твердых бытовых отходов, который строит польская компания. Рядом с ним уже работает компостная станция, в ближайшее время она будет наращивать объемы производства.

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Также в городе идет строительство завода, где из ила, образующегося после очистки стоков, будут получать биогаз. Это позволит производить электроэнергию для водоканала. Четвертое направление — рекультивация существующего полигона, где планируется сделать большую зону отдыха. "Возможно, даже с полями для гольфа", — отметил мэр.

По предварительным планам, оба завода заработают в 2023 году. К этому же времени планируется заверить рекультивацию мусорного полигона.

Пока строительство продолжается, Львов отправляет бытовые отходы в другие территориальные громады на платной основе. "Как только власть в стране сменилась, политическое давление сразу окончилось, и мы нормально организовали работу", — прокомментировал Садовой ситуацию с "мусорной блокадой" города в 2016-2018 гг.