На місці полігону для сміття з'явиться велика паркова зона, — мер Львова

У Львові будують завод із переробки мулу на газ та рекультивують полігон твердих побутових відходів. Про це Фокусу розповів Андрій Садовий, міський голова Львова

Наразі у Львові для вирішення "сміттєвої проблеми" реалізують чотири великі проєкти, розповів в інтерв'ю Фокусу "Мер Львова Андрій Садовий розповів про тиск Порошенка та про стосунки із Зеленським" Андрій Садовий. Насамперед йдеться про завод з переробки твердих побутових відходів, який будує польська компанія. Поруч із ним уже працює компостна станція, найближчим часом вона нарощуватиме обсяги виробництва.

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Також у місті йде будівництво заводу, де з мулу, що утворюється після очищення стоків, отримуватимуть біогаз. Це дозволить виробляти електроенергію для водоканалу. Четвертий напрямок – рекультивація наявного полігону, де планується зробити велику зону відпочинку. "Можливо, навіть з полями для гольфу", — зазначив мер.

За попередніми планами, обидва заводи запрацюють у 2023 році. До цього часу планується запевнити рекультивацію сміттєвого полігону.

Поки будівництво триває, Львів відправляє побутові відходи до інших територіальних громад на платній основі. "Щойно влада в країні змінилася, політичний тиск одразу закінчився, і ми нормально організували роботу", — прокоментував Садовий ситуацію зі "сміттєвою блокадою" міста у 2016-2018 роках.