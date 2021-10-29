Супруги, написавшие 10-томник "101 год Украины", умерли от COVID-19 с разницей в один день

Тимур и Елена Литовченко за свою карьеру стали авторами множества исторических и научно-фантастических романов. Супруги, прожившие вместе 37 лет, неоднократно удостаивались престижных литературных премий.

Супружеская пара украинских писателей-романистов, Тимур и Елена Литовченко, с разницей в один день скончались в реанимации от коронавирусной болезни. Об этом в своем Facebook сообщила их дочь Людмила.

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По словам женщины, первой из жизни ушла ее мать Елена — это случилось в 19:30 в четверг, 28 октября — а ранним утром следующего дня, в 05:15, следом за своей женой от коронавируса скончался и Тимур Литовченко. Обоим было по 58 лет, из которых вместе они прожили 37.

"Мама и папа, вы навсегда останетесь со мной… Моих крыльев больше нет. Я не знаю, что делать без вас. Невосполнимая утрата. Я люблю вас, не уберегла, простите… За ссоры, за то, что не уделила достаточно внимания", – эмоционально отреагировала на смерть родителей Людмила.

Тимур Литовченко начал писать фантастику в 1984 году, его произведения печатались в Украине и России. В 2007 году он стал одним из основателей ежеквартальника "Украинский Фантастический Обозреватель (УФО)". Творческое сотрудничество со своей супругой Еленой Тимур Литовченко начал в 2011 году.

[ + – ] Елена и Тимур Литовченко на премии "Коронация слова"

С тех пор их исторические романы удостаивались наград на международной литературной премии "Коронация слова", номинации на премию "Книга года BBC" (за роман "Пустоцвет"), премии им. Пантелеймона Кулиша (за романы "Пустоцвет", "Кинжал против сабли", "Безумные шахматы" и "Роковая ошибка").

С 2018 года в харьковском издательстве "Фолио" под редакцией Тимура и Елены Литовченко выходила авторская 10-томная серия "101 год Украины", написанная в форме эпопеи. Общий объем произведения, которое охватывает период с 1914 по 2014 год, составляет 3 462 страницы печатного текста. В романе задействованы 642 персонажа.

"Книга ужаса. 1932-1938" из этой серии получила награду на конкурсе "Лучшая книга Украины", который проводился Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины.

Также в "Фолио" сообщили, что у пары остались незавершенные рукописи следующих романов, в том числе книга "Княгиня Ольга".

Напомним, недавно в Харькове на 50-м году жизни скончался украинский музыкант, лидер инди-рок группы "Мертвий півень" Михаил "Місько" Барбара. Ранее Фокус писал о смерти народной артистки Украины, театральной актрисы Марии Гонты.