Подружжя, яке написало 10-томник "101 рік України", померло від COVID-19 з різницею в один день

Тимур та Олена Литовченко за свою кар'єру стали авторами безлічі історичних і науково-фантастичних романів. Подружжя, яке прожило разом 37 років, неодноразово відзначалося престижними літературними преміями.

Подружня пара українських письменників-романістів, Тимур та Олена Литовченко, з різницею в один день померла в реанімації від коронавірусної хвороби. Про це у своєму Facebook повідомила їхня донька Людмила.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

За словами жінки, першою з життя пішла її мати Олена — це трапилося о 19:30 у четвер, 28 жовтня — а рано-вранці наступного дня, о 05:15, за своєю дружиною від коронавірусу помер і Тимур Литовченко. Обом було по 58 років, із яких разом вони прожили 37.

"Мамо і тато, ви назавжди залишитеся зі мною... Моїх крил більше немає. Я не знаю, що робити без вас. Неможлива втрата. Я люблю вас, не вберегла, вибачте... За сварки, за те, що не приділила достатньо уваги", — емоційно відреагувала на смерть батьків Людмила.

Тимур Литовченко почав писати фантастику в 1984 році, його твори друкувалися в Україні та Росії. У 2007 році він став одним із засновників щоквартальника "Український Фантастичний Оглядач (УФО)". Творчу співпрацю зі своєю дружиною Оленою Тимур Литовченко розпочав у 2011 році.

[ + – ] Олена та Тимур Литовченко на премії "Коронація слова"

З тих пір їхні історичні романи відзначалися міжнародною літературною премією "Коронація слова", номінацією на премію "Книга року ВВС" (за роман "Пустоцвіт"), премією ім. Пантелеймона Куліша (за романи "Пустоцвіт", "Кинжал проти шаблі", "Божевільні шахи" та "Фатальна помилка").

З 2018 року в харківському видавництві "Фоліо" за редакцією Тимура та Олени Литовченко виходила авторська 10-томна серія "101 рік України", написана у формі епопеї. Загальний обсяг твору, що охоплює період із 1914 по 2014 рік, становить 3 462 сторінки друкованого тексту. У романі задіяно 642 персонажі.

"Книга жаху. 1932-1938" із цієї серії здобула нагороду на конкурсі "Краща книга України", який проводився Державним комітетом телебачення та радіомовлення України.

Також у "Фоліо" повідомили, що в пари залишилися незавершені рукописи наступних романів, зокрема книга "Княгиня Ольга".

Нагадаємо, нещодавно у Харкові на 50-му році життя помер український музикант, лідер інді-рок гурту "Мертвий півень" Михайло "Місько" Барбара. Раніше Фокус писав про смерть народної артистки України, театральної акторки Марії Гонти.