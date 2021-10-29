Экс-сотрудник СБУ убил знакомого, пытавшегося его завербовать для терактов в Киеве, — ГБР (видео)

После преступления задержанный поехал к своим бывшим коллегам, но там его рассказ восприняли несерьезно. Поэтому пришлось пойти в Госбюро расследований.

Бывший сотрудник СБУ убил своего знакомого, который пытался завербовать экс-правоохранителя для совершения терактов в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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По данным силовиков, на прием к следователю ГБР обратился мужчина, который рассказал о совершении убийства в ночь с 28 на 29 октября.

Мужчина представился бывшим сотрудником СБУ и рассказал, что недавно с ним на связь вышел знакомый, который просил помочь ему в организации терактов в Киеве.

Переговоры, как отмечают в пресс-службе ГБР, проходили в одном из киевских отелей. Бывший сотрудник СБУ отказался помогать в организации терактов в столице, после чего знакомый попытался расправиться с экс-правоохранителем.

"Завязалась потасовка, в результате которой он (экс-сотрудник СБУ — ред.) нанес ножевое ранение вербовщику. Бывший правоохранитель утверждал, что сразу уехал к своим экс-коллегам, но там, как ему показалось, рассказ не был воспринят серьезно, поэтому он пошел в Госбюро расследований", — говорится в сообщении.

Силовики оперативно выехали на место ЧП и выяснили, что бывший сотрудник Службы безопасности говорил правду об убийстве в одном из отелей под Киевом. Мужчину передали полицейским для выяснения обстоятельств инцидента.

[ + – ] Экс-сотрудника СБУ пытались завербовать для совершения терактов в Киеве

Ранее Фокус сообщал, что СБУ предотвратила теракты в Закарпатье. По данным силовиков, завербованный спецслужбами РФ уроженец Луганской области готовил поджоги иностранного дипломатического ведомства, автомобилей с иностранной регистрацией. Также российский агент должен был ликвидировать в Закарпатье общественного деятеля.

Также Фокус рассказывал, что суд вынес приговор участнику теракта, в ходе которого обстреляли здание телеканала "112 Украина". В решении Шевченковского райсуда Киева говорится, что инициатором террористического акта был экс-нардеп Семен Семенченко, а Константин Никитенко обеспечивал безопасность операции. Последнего признали виновным в участии в незаконном вооруженном формировании, а также в осуществлении теракта.