Ексспівробітник СБУ вбив знайомого, який намагався його завербувати для терактів у Києві, — ДБР (відео)

Після злочину затриманий поїхав до своїх колишніх колег, але там його розповідь сприйняли несерйозно. Тож довелося піти до Держбюро розслідувань.

Колишній співробітник СБУ вбив свого знайомого, який намагався завербувати експравоохоронця для вчинення терактів у Києві. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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За даними силовиків, на прийом до слідчого ДБР звернувся чоловік, який розповів про скоєння вбивства у ніч із 28 на 29 жовтня.

Чоловік представився колишнім співробітником СБУ та розповів, що нещодавно з ним на зв'язок вийшов знайомий, який просив допомогти йому в організації терактів у Києві.

Переговори, як зазначають у пресслужбі ДБР, відбувалися в одному з київських готелів. Колишній співробітник СБУ відмовився допомагати в організації терактів у столиці, після чого знайомий спробував розправитися з експравоохоронцем.

"Зав'язалася бійка, внаслідок якої він (ексспівробітник СБУ — ред.) завдав ножового поранення вербувальнику. Колишній правоохоронець стверджував, що одразу поїхав до своїх ексколег, але там, як йому здалося, розповідь не була сприйнята серйозно, тому він пішов у Держбюро розслідувань", — йдеться у повідомленні.

Силовики оперативно виїхали на місце НП та з'ясували, що колишній співробітник Служби безпеки говорив правду про вбивство в одному з готелів під Києвом. Чоловіка передали поліцейським для з'ясування обставин інциденту.

[ + – ] Ексспівробітника СБУ намагалися завербувати для скоєння терактів у Києві

Раніше Фокус повідомляв, що СБУ запобігла терактам на Закарпатті. За даними силовиків, завербований спецслужбами РФ уродженець Луганської області готував підпали іноземного дипломатичного відомства, автомобілів із іноземною реєстрацією. Також російський агент мав ліквідувати на Закарпатті громадського діяча.

Також Фокус розповідав, що суд ухвалив вирок учаснику теракту, під час якого обстріляли будівлю телеканалу "112 Україна". У рішенні Шевченківського райсуду Києва йдеться, що ініціатором терористичного акту був екснардеп Семен Семенченко, а Костянтин Нікітенко гарантував безпеку операції. Останнього визнали винним в участі у незаконному збройному формуванні, а також у здійсненні теракту.