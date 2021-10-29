В Ивано-Франковске желающие привиться заблокировали врачей в центре вакцинации (фото, видео)

Медики хотели преждевременно закончить работу из-за нехватки вакцин. Но чтобы успокоить собравшихся людей, пришлось вызывать полицию.

В пятницу вечером, 29 октября, в Ивано-Франковском ТРЦ "Панорама PLAZA" врачам в центре вакцинации пришлось преждевременно заканчивать работу из-за нехватки вакцин. Однако желающие привиться от коронавируса заблокировали выход для медиков, из-за чего пришлось вызывать работников Национальной полиции. Об этом сообщает "Центр первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи" у себя на странице в Facebook.

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"Несмотря на то, что Центр вакцинации работает до 20:00 согласно графику, все желающие вакцинироваться заблокировали медиков с угрозами не выпускать их, пока они не вакцинируют всех до последнего посетителя", — говорится в сообщении.

Также известно, что из-за сложившейся ситуации пришлось вызывать отряд полиции.

"После многочисленных переговоров с желанием уладить конфликт, благодаря вмешательству работников Национальной полиции, ситуацию по состоянию на сейчас решили, медики доработали свою смену", — резюмируется в тексте.

Что говорят пришедшие на вакцинацию?

В ходе общения с местными СМИ жители рассказали, что причиной скандала стала нехватка вакцин.

"Я пришла в 16: 00-отпросилась с работы. Никто нам заранее не сказал, что каких-то вакцин не хватает. А потом, когда собралось более 100 человек – осталось 32 дозы, потом 17, потом 12. Мы не обвиняем медиков – мы хотим, чтобы им обеспечили лучшие условия и что-то сделали с нами, потому что мы не вакцинированы и образовалась толпа", — рассказала участница событий Лилия Головацкая.

Также журналисты выяснили, что в указанном центре вакцинации последнюю прививку использовали в 19:15.

[ + – ] Центр вакцинации в Ивано-Франковске

Напомним, с полуночи завтрашнего дня в Украине "покраснеют" сразу семь областей: Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская.

Также Фокус рассказывал, что государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила, что Киев с 1 ноября этого года переходит в "красную" зону карантина.