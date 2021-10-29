В Івано-Франківську охочі прищепитися заблокували лікарів у центрі вакцинації (фото, відео)

Медики хотіли передчасно закінчити роботу через нестачу вакцин. Але щоб заспокоїти людей, довелося викликати поліцію.

У п'ятницю ввечері, 29 жовтня, в Івано-Франківському ТРЦ "Панорама PLAZA" лікарям у центрі вакцинації довелося передчасно закінчувати роботу через нестачу вакцин. Однак охочі зробити щеплення від коронавірусу заблокували вихід для медиків, через що довелося викликати працівників Національної поліції. Про це повідомляє "Центр первинної медичної та консультативно-діагностичної допомоги" у себе на сторінці у Facebook.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Незважаючи на те, що Центр вакцинації працює до 20:00 згідно з графіком, усі охочі вакцинуватися заблокували медиків із погрозами не випускати їх, поки вони не вакцинують усіх до останнього відвідувачів", — йдеться у повідомленні.

Також відомо, що через ситуацію, що склалася, довелося викликати загін поліції.

"Після численних переговорів із бажанням залагодити конфлікт завдяки втручанню працівників Національної поліції ситуацію станом на зараз вирішили, медики допрацювали свою зміну", — резюмується в тексті.

Що говорять ті, хто прийшов на вакцинацію?

У процесі спілкування з місцевими ЗМІ мешканці розповіли, що причиною скандалу стала нестача вакцин.

"Я прийшла о 16:00 — відпросилася з роботи. Ніхто нам заздалегідь не сказав, що якихось вакцин не вистачає. А потім, коли зібралося понад 100 осіб — залишилося 32 дози, потім 17, потім 12. Ми не звинувачуємо медиків — ми хочемо, щоб їм забезпечили найкращі умови і щось зробили з нами, бо ми не вакциновані й утворився натовп", — розповіла учасниця подій Лілія Головацька.

Також журналісти з'ясували, що у вказаному центрі вакцинації останню вакцину використали о 19:15.

[ + – ] Центр вакцинації в Івано-Франківську

Нагадаємо, з опівночі завтрашнього дня в Україні "почервоніють" одразу сім областей: Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська.

Також Фокус розповідав, що державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила, що Київ із 1 листопада цього року переходить у "червону" зону карантину.