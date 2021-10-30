В Киеве смог: вредный уровень загрязнения зафиксирован в двух районах города
Высокий уровень загрязнения воздуха зафиксирован в Деснянском и Подольском районах столицы.
По состоянию на 10:00 субботы, 30 октября, в двух районах Киева зафиксирован вредный уровень смога для чувствительных групп населения. Об этом свидетельствуют данные портала SaveEcoBot, который отображает информацию со станций мониторинга состояния атмосферного воздуха.
Вредный уровень загрязнения для чувствительных групп населения по состоянию на утро 30 октября был зафиксирован в Деснянском и Подольском районах Киева. В остальных частях города состояние показатели были "умеренными".
По меньшей мере 4 работающих по городу станции мониторинга сообщали, что уровень загрязнения воздуха был вредным для всех, а не только для чувствительных групп населения. Эти станции размещены по следующим адресам:
- проспект Любомира Гузара, 26;
- улица Львовская, 20;
- проспект Науки, 42/1к10;
- улица Академика Заболотного, 27.
Также о вредном для всех уровне загрязнения воздуха сообщала станция мониторинга, которая находится в городе Боярка под Киевом.
Впрочем, средний индекс качества загрязнения воздуха по Киеву не является самым высоким в сравнении с предыдущими днями октября.
Напомним, в марте сообщалось, что КГГА собирается установить в городе сеть, которая будет автоматически отслеживать состояние воздуха по десяти показателям, в том числе — по уровню оксида азота и пыли. Впрочем, пока в столице работают лишь две таких станции.
В апреле 2020 года Киев стал городом с самым грязным воздухом на планете. Тогда в столице фиксировали сильный смог из-за пожаров в Житомирской области.