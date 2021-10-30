В Киеве смог: вредный уровень загрязнения зафиксирован в двух районах города

Высокий уровень загрязнения воздуха зафиксирован в Деснянском и Подольском районах столицы.

По состоянию на 10:00 субботы, 30 октября, в двух районах Киева зафиксирован вредный уровень смога для чувствительных групп населения. Об этом свидетельствуют данные портала SaveEcoBot, который отображает информацию со станций мониторинга состояния атмосферного воздуха.

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Вредный уровень загрязнения для чувствительных групп населения по состоянию на утро 30 октября был зафиксирован в Деснянском и Подольском районах Киева. В остальных частях города состояние показатели были "умеренными".

[ + – ] Уровень загрязнения воздуха в Киеве по районам Фото: скриншот

По меньшей мере 4 работающих по городу станции мониторинга сообщали, что уровень загрязнения воздуха был вредным для всех, а не только для чувствительных групп населения. Эти станции размещены по следующим адресам:

проспект Любомира Гузара, 26;

улица Львовская, 20;

проспект Науки, 42/1к10;

улица Академика Заболотного, 27.

Также о вредном для всех уровне загрязнения воздуха сообщала станция мониторинга, которая находится в городе Боярка под Киевом.

[ + – ] Уровень загрязнения воздуха в Киеве: карта Фото: скриншот

Впрочем, средний индекс качества загрязнения воздуха по Киеву не является самым высоким в сравнении с предыдущими днями октября.

[ + – ] Качество воздуха в Киеве в октябре 2021 года Фото: скриншот

Напомним, в марте сообщалось, что КГГА собирается установить в городе сеть, которая будет автоматически отслеживать состояние воздуха по десяти показателям, в том числе — по уровню оксида азота и пыли. Впрочем, пока в столице работают лишь две таких станции.

В апреле 2020 года Киев стал городом с самым грязным воздухом на планете. Тогда в столице фиксировали сильный смог из-за пожаров в Житомирской области.