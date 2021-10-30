У Києві смог: шкідливий рівень забруднення зафіксовано у двох районах міста
Високий рівень забруднення повітря зафіксовано у Деснянському та Подільському районах столиці.
Станом на 10:00 суботи, 30 жовтня, у двох районах Києва зафіксовано шкідливий рівень смогу для чутливих груп населення. Про це свідчать дані порталу SaveEcoBot, який відображає інформацію зі станцій моніторингу стану атмосферного повітря.
Шкідливий рівень забруднення для чутливих груп населення станом на ранок 30 жовтня було зафіксовано у Деснянському та Подільському районах Києва. В інших частинах міста стан показники були "помірними".
Щонайменше 4 станції моніторингу, які працюють по місту, повідомляли, що рівень забруднення повітря був шкідливим для всіх, а не тільки для чутливих груп населення. Ці станції розміщені за такими адресами:
- проспект Любомира Гузара, 26;
- вулиця Львівська, 20;
- проспект Науки, 42/1к10;
- вулиця Академіка Заболотного, 27.
Також про шкідливий для всіх рівень забруднення повітря повідомляла станція моніторингу, яка знаходиться у місті Боярка під Києвом.
Втім, середній індекс якості забруднення повітря Києвом не є найвищим у порівнянні з попередніми днями жовтня.
Нагадаємо, у березні повідомлялося, що КМДА збирається встановити в місті мережу, яка автоматично відстежуватиме стан повітря за десяти показниками, у тому числі за рівнем оксиду азоту та пилу. Втім, поки що у столиці працюють лише дві такі станції.
У квітні 2020 року Київ став містом із найбруднішим повітрям на планеті. Тоді у столиці фіксували сильний смог через пожежі на Житомирщині.