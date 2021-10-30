У Києві смог: шкідливий рівень забруднення зафіксовано у двох районах міста

Високий рівень забруднення повітря зафіксовано у Деснянському та Подільському районах столиці.

Станом на 10:00 суботи, 30 жовтня, у двох районах Києва зафіксовано шкідливий рівень смогу для чутливих груп населення. Про це свідчать дані порталу SaveEcoBot, який відображає інформацію зі станцій моніторингу стану атмосферного повітря.

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Шкідливий рівень забруднення для чутливих груп населення станом на ранок 30 жовтня було зафіксовано у Деснянському та Подільському районах Києва. В інших частинах міста стан показники були "помірними".

[ + – ] Рівень забруднення повітря у Києві по районах Фото: скриншот

Щонайменше 4 станції моніторингу, які працюють по місту, повідомляли, що рівень забруднення повітря був шкідливим для всіх, а не тільки для чутливих груп населення. Ці станції розміщені за такими адресами:

проспект Любомира Гузара, 26;

вулиця Львівська, 20;

проспект Науки, 42/1к10;

вулиця Академіка Заболотного, 27.

Також про шкідливий для всіх рівень забруднення повітря повідомляла станція моніторингу, яка знаходиться у місті Боярка під Києвом.

[ + – ] Рівень забруднення повітря у Києві: карта Фото: скриншот

Втім, середній індекс якості забруднення повітря Києвом не є найвищим у порівнянні з попередніми днями жовтня.

[ + – ] Якість повітря у Києві у жовтні 2021 року Фото: скриншот

Нагадаємо, у березні повідомлялося, що КМДА збирається встановити в місті мережу, яка автоматично відстежуватиме стан повітря за десяти показниками, у тому числі за рівнем оксиду азоту та пилу. Втім, поки що у столиці працюють лише дві такі станції.

У квітні 2020 року Київ став містом із найбруднішим повітрям на планеті. Тоді у столиці фіксували сильний смог через пожежі на Житомирщині.