У Києві встановлять мережу сучасного моніторингу якості повітря (фото)
Датчики відстежують стан повітря за 10 показниками, серед яких важкі метали, оксид азоту та пил.
Управління екології та природних ресурсів КМДА почало встановлювати в столиці мережу з автоматичного моніторингу якості повітря. Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Наразі датчики встановлені тільки на вулиці Архітектора Вербицького, 26 і на Харківському шосе 7/1. Власне в цьому районі, за даними управління, розташовані основні забруднювачі повітря в Києві. Протягом нинішнього року планується встановлення ще трьох таких постів, але вже на правому березі Києва.
"Києву необхідна власна стратегія поліпшення екологічної ситуації, яка брала б до уваги всі сфери життєдіяльності міста, що впливають на стан повітря — транспорт, діяльність промисловості, озеленення і так далі", — заявив мер Києва Віталій Кличко.
Встановлене обладнання дозволяє відстежувати концентрацію в повітрі таких речовин:
- пил РМ 2.5 і РМ10;
- діоксид азоту;
- оксид азоту;
- діоксид сірки;
- оксид вуглецю;
- приземний озон;
- бензол;
- формальдегіди;
- метилмеркаптан;
- важкі метали.
Одночасно з цим запустився сайт, на якому можна відслідковувати дані в реальному часі. Показники оновлюються кожні 4 години.
У КМДА зазначають, що за європейськими стандартами на місто з населенням до 6 мільйонів людей повинен мати мінімум 13 таких постів. Мінекології та управління Київської держадміністрації почали переговори з ЄС, щоб вони передавали свої дані з екології з уже встановлених постів у Києві.
Нагадаємо, Київ періодично потрапляє в антирейтинги міст світу з найбільш забрудненим повітрям. У квітні 2020 років Київ став містом із найбруднішим повітрям на планеті, фіксувався смог через пожежі на Житомирщині.
Востаннє значне забруднення повітря в українській столиці було в січні 2021. Чиновники заявляли, що причиною перевищення норм стали котельні в приватному секторі поруч із Києвом.