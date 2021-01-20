Виноват частный сектор. В КГГА назвали причину нынешней загрязненности воздуха в столице

Сложившиеся погодные условия препятствуют перемешиванию воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ у поверхности земли, считают в КГГА.

Причиной загрязнения воздуха в Киев является активная работа котельных систем в частном секторе в связи с резким снижением температуры. Об этом сообщило управление экологии и природных ресурсов КГГА.

По состоянию на 19 января отмечается превышение предельно допустимых концентраций продуктов горения и пыли в Дарницком районе столицы. По данным на 9:10 20 января пункта наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, расположенного по адресу ул. Вербицкого, 26, была превышена концентрация твердых частиц (пыли PM1, PM2,5).

Лаборатория КАРС 19 января вечером зафиксировала превышение в два раза содержания в воздухе продуктов горения (диоксида азота и оксида углерода). Резкий запах гари ощущается в разных районах Киева.

"Сейчас погодные условия препятствуют перемешиванию атмосферных слоев воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ у поверхности земли. В связи с резким снижением температуры воздуха жители частных усадеб начали активно сжигать твердые бытовые отходы, в которых содержится пластик, это загрязняет воздух", – отметил и. о. начальника управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко.

Напомним, что утром 20 января индекс качества воздуха AQI в Киеве составлял 162 балла, что соответствует уровню "нездоровый". В 14:22 от был 125, то есть уровень "нездоровый для чувствительных людей".

В ближайшие дни метеорологические условия не будут способствовать рассеиванию вредных веществ в приземном слое атмосферы. "Предварительные прогнозы говорят, что в начале февраля снова будут морозы, 10-15 градусов, но больше это будет на востоке страны. Сейчас СМИ любят употреблять слово "аномалия", якобы это что-то такое, чего раньше не было. Такие морозы больше похожи на норму, единственное, что последние 20 лет немного теплее зимы на территории Украины. Для 1980-х годов это была нормальная типичная зима. Мы просто отвыкли от таких зим, со снегом, морозом, но если брать климатические нормы – это не отклонение", – сказал синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык.