Винний приватний сектор. У КМДА назвали причину нинішньої забрудненості повітря у столиці

Сформовані погодні умови перешкоджають змішуванню повітря і сприяють накопиченню забруднювальних речовин у поверхні землі, вважають у КМДА.

Причиною забруднення повітря в Києві є активна робота систем котелень у приватному секторі у звʼязку з різким зниженням температури. Про це повідомило управління екології та природних ресурсів КМДА.

Станом на 19 січня відзначається перевищення гранично допустимих концентрацій продуктів горіння і пилу в Дарницькому районі столиці. За даними пункту спостереження за забрудненням атмосферного повітря, розташованого за адресою вул. Вербицького, 26, станом на 9:10 20 січня була перевищена концентрація твердих частинок (пилу PM1, PM2,5).

Лабораторія КАРС 19 січня ввечері зафіксувала перевищення удвічі вмісту в повітрі продуктів горіння (діоксиду азоту і оксиду вуглецю). Різкий запах гару відчувається в різних районах Києва.

"Зараз погодні умови перешкоджають змішуванню атмосферних шарів повітря і сприяють накопиченню забруднювальних речовин у поверхні землі. У звʼязку з різким зниженням температури повітря жителі приватних садиб почали активно спалювати тверді побутові відходи, в яких міститься пластик, це забруднює повітря", — відзначив виконавець обовʼязків начальника управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Савченко.

Нагадаємо, що вранці 20 січня індекс якості повітря AQI в Києві становив 162 бали, що відповідає рівню "нездоровий". О 14:22 від був 125, тобто рівень "нездоровий для чутливих людей".

Найближчими днями метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери. "Попередні прогнози стверджують, що на початку лютого знову будуть морози, 10-15 градусів, але здебільшого вони будуть на сході країни. Зараз ЗМІ люблять вживати слово "аномалія", нібито це щось таке, чого раніше не було. Такі морози більше схожі на норму, єдине, що останні 20 років на території України трохи тепліші зими. Для 1980-х років це була нормальна типова зима. Ми просто відвикли від таких зим, зі снігом, морозом, але якщо брати кліматичні норми — це не відхилення", — сказав синоптик Укргідрометцентру Владислав Білик.