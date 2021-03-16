В Киеве установят сеть современного мониторинга качества воздуха (фото)
Датчики отслеживают состояние воздуха по 10 показателям, среди которых тяжелые металлы, оксид азота и пыль.
Управление экологии и природных ресурсов КГГА начала устанавливать в столице сеть по автоматическому мониторингу качества воздуха. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
На данный момент датчики установлены только на улице Архитектора Вербицкого 26 и на Харьковском шоссе 7/1. Именно в этом районе, по данным управления, расположены основные загрязнители воздуха в Киеве. В течении нынешнего года планируется установка еще трех таких постов, но уже на правом берегу Киева.
"Киеву необходима собственная стратегия улучшения экологической ситуации, которая брала бы во внимание все сферы жизнедеятельности города, которые влияют на состояние воздуха — транспорт, деятельность промышленности, озеленения и так далее", — заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Установленное оборудование позволяет отслеживать концентрацию в воздухе следующих веществ:
- Пыль РМ 2.5 и РМ10;
- Диоксид азота;
- Оксид азота;
- Диоксид серы;
- Оксид углерода;
- Приземный озон;
- Бензол;
- Формальдегиды;
- Метилмеркаптан;
- Тяжелые металлы.
Одновременно с этим запустился сайт, на котором можно отслеживать данные в реальном времени. Показатели обновляются каждые 4 часа.
В КГГА отмечают, что по европейским стандартам на город с населением до 6 миллионов людей должно быть минимум 13 таких постов. Минэкологии и управление Киевской госадминистрации начали переговоры с ЕС, чтобы они передавали свои данные по экологии с уже установленных постов в Киеве.
Напомним, Киев периодически попадает в антирейтинги городов мира с самым загрязненным воздухом. В апреле 2020 года Киев стал городом с самым грязным воздухом на планете, фиксировался смог из-за пожаров на Житомирщине.
Последний раз значительное загрязнение воздуха в украинской столице было в январе 2021. Чиновники заявляли, что причиной превышения норм стали котельни в частном секторе рядом с Киевом.