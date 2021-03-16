В Киеве установят сеть современного мониторинга качества воздуха (фото)

Датчики отслеживают состояние воздуха по 10 показателям, среди которых тяжелые металлы, оксид азота и пыль.

Управление экологии и природных ресурсов КГГА начала устанавливать в столице сеть по автоматическому мониторингу качества воздуха. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

На данный момент датчики установлены только на улице Архитектора Вербицкого 26 и на Харьковском шоссе 7/1. Именно в этом районе, по данным управления, расположены основные загрязнители воздуха в Киеве. В течении нынешнего года планируется установка еще трех таких постов, но уже на правом берегу Киева.

Фото: пресс-служба КГГА

"Киеву необходима собственная стратегия улучшения экологической ситуации, которая брала бы во внимание все сферы жизнедеятельности города, которые влияют на состояние воздуха — транспорт, деятельность промышленности, озеленения и так далее", — заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Установленное оборудование позволяет отслеживать концентрацию в воздухе следующих веществ:

Пыль РМ 2.5 и РМ10;

Диоксид азота;

Оксид азота;

Диоксид серы;

Оксид углерода;

Приземный озон;

Бензол;

Формальдегиды;

Метилмеркаптан;

Тяжелые металлы.

Одновременно с этим запустился сайт, на котором можно отслеживать данные в реальном времени. Показатели обновляются каждые 4 часа.

[ + – ] По состоянию на 18:00 один из датчиков фиксирует загрязнение воздуха. Фото: скриншот

В КГГА отмечают, что по европейским стандартам на город с населением до 6 миллионов людей должно быть минимум 13 таких постов. Минэкологии и управление Киевской госадминистрации начали переговоры с ЕС, чтобы они передавали свои данные по экологии с уже установленных постов в Киеве.

Напомним, Киев периодически попадает в антирейтинги городов мира с самым загрязненным воздухом. В апреле 2020 года Киев стал городом с самым грязным воздухом на планете, фиксировался смог из-за пожаров на Житомирщине.

Последний раз значительное загрязнение воздуха в украинской столице было в январе 2021. Чиновники заявляли, что причиной превышения норм стали котельни в частном секторе рядом с Киевом.