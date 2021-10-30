"Риск тромбозов выше, а при COVID он усиливается": в Украине впервые массово привили аллергиков

За процессом следил реаниматолог. Получившие вакцины проведут пять дней в стационаре под присмотром врачей.

В аллергологическом центре города Днепр впервые в Украине провели массовую вакцинацию от коронавируса пациентов с аллергией. За сутки уколы сделали 53-м людям. Об этом сообщает "Городской сайт Днепра".

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Заслуженный врач Украины и эксперт по аллергологии департамента здравоохранения Днепровского горсовета Евгения Дитятковская заявила, что вакцинация для людей с аллергией крайне важна, поскольку они находятся в группе риска.

"Достаточно велик риск осложнений при заражении коронавирусом у пациентов с бронхиальной астмой, хроническим заболеванием легких. При аллергии повышаются риски тромбообразования, а при коронавирусе — это еще и усиливается", — рассказала врач, подчеркнув, что по этой причине они убеждают всех не бояться вакцинации, а сделать все как нужно.

По словам Дитятковской, перед иммунизацией всех пациентов-аллергиков обследовали, в том числе — сделали экспресс-тесты на антиген. Лишь двое из них не были допущены к процедуре по медицинским показателям.

"При проведении вакцинации присутствовал реаниматолог", — сообщила Дитятковская.

После получения прививок, рассказала врач, все пациенты в течение пяти дней будут находиться под присмотром врачей в стационарном отделении.

Повторная вакцинация пациентов также будет проходить в аллергологическом центре Днепра. Желающим привиться предлагают три варианта препаратов на выбор: Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac.

[ + – ] В Украине впервые провели массовую вакцинацию от коронавируса аллергиков Фото: пресс-служба Днепровского горсовета

Отметим, 29 октября в Минздраве Украины сообщали, что единственным постоянным противопоказанием для вакцинации от коронавируса конкретным препаратом является анафилаксия, то есть быстрая аллергическая реакция, представляющая опасность для жизни. В ведомстве рекомендовали выбрать другой препарат, если у желающего получить укол есть аллергия на один из компонентов вакцины.

По состоянию на утро 30 октября по Украине от коронавируса вакцинированы 17,4 млн человек, из них двумя дозами — почти 7,4 млн человек.

Ранее сообщалось, что при вакцинации препаратом AstraZeneca существует небольшой шанс возникновения тромбов. Так, по информации издания FT, в Европе из 16 млн рецепиентов этой вакцины тромбоз зафиксировали у 142 человек, в Великобритании — у 309 из 33 млн.

Напомним, 29 октября в Ивано-Франковске желающие привиться от коронавируса заблокировали врачей в центре вакцинации. Медики хотели раньше закончить работу из-за того, что у них заканчивались препараты для уколов. Чтобы успокоить возмущенных людей пришлось вызывать наряд полиции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев "включить мозги" и вакцинироваться. Он заверил, что прививки — единственный выход для преодоления болезни.