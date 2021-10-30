"Ризик тромбозів вищий, а з COVID він посилюється": в Україні вперше масово прищепили алергіків

За процесом стежив реаніматолог. Пацієнти, які отримали вакцини, проведуть п'ять днів у стаціонарі під наглядом лікарів.

В алергологічному центрі міста Дніпро вперше в Україні провели масову вакцинацію від коронавірусу пацієнтів з алергією. За добу уколи зробили 53 людям. Про це повідомляє "Міський сайт Дніпра".

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Заслужений лікар України та експерт з алергології департаменту охорони здоров'я Дніпровської міськради Євгенія Дитятковська заявила, що вакцинація для людей з алергією є вкрай важливою, оскільки вони перебувають у групі ризику.

"Досить великий ризик ускладнень при зараженні коронавірусом у пацієнтів з бронхіальною астмою, хронічним захворюванням легень. При алергії підвищуються ризики тромбоутворення, а при коронавірусі — це ще й посилюється", — розповіла лікар, підкресливши, що з цієї причини вони переконують усіх, що варто не боятися вакцинації, а зробити все як слід.

За словами Дитятковської, перед імунізацією всіх пацієнтів-алергіків обстежили, у тому числі — зробили експрес-тести на антиген. Лише двох із них не було допущено до процедури за медичними показниками.

"Під час проведення вакцинації був присутній реаніматолог", — повідомила Дитятковська.

Після отримання щеплень, розповіла лікарка, всі пацієнти протягом п'яти днів будуть під наглядом лікарів у стаціонарному відділенні.

Повторна вакцинація пацієнтів також проходитиме в алергологічному центрі Дніпра. Бажаючим зробити щеплення пропонують три варіанти препаратів на вибір: Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac.

[ + – ] В Україні вперше провели масову вакцинацію від коронавірусу алергіків Фото: пресслужба Дніпровської міськради

Зазначимо, 29 жовтня у МОЗ України повідомляли, що єдиним постійним протипоказанням для вакцинації від коронавірусу конкретним препаратом є анафілаксія, тобто швидка алергічна реакція, яка становить небезпеку для життя. У відомстві рекомендували обрати інший препарат, якщо в охочого отримати укол є алергія на один із компонентів вакцини.

Станом на ранок 30 жовтня Україною від коронавірусу вакциновано 17,4 млн осіб, з них двома дозами — майже 7,4 млн осіб.

Раніше повідомлялося, що при вакцинації AstraZeneca існує невеликий шанс виникнення тромбів. Так, за інформацією видання FT, у Європі з 16 млн реципієнтів цієї вакцини тромбоз зафіксували у 142 осіб, у Великій Британії — у 309 з 33 млн.

Нагадаємо, 29 жовтня в Івано-Франківську охочі зробити щеплення від коронавірусу заблокували лікарів у центрі вакцинації. Медики хотіли раніше закінчити роботу через те, що у них закінчувалися препарати для уколів. Щоб заспокоїти обурених людей довелося викликати наряд поліції.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав українців "включити мозок" та вакцинуватися. Він запевнив, що щеплення – єдиний вихід для подолання хвороби.