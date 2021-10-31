Явка избирателей на выборах в мэры Харькова составила 12,4% на 12:00, - Опора

Организация ОПОРА отметила, что явка избирателей, в сравнении с 2015 годом, оказалась ниже на 5,3%.

Явка избирателей на внеочередных выборах на должность мэра Харькова составила 12,4% по состоянию на 12:00. Такие данные опубликовал сайт организации ОПОРА.

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При этом указано, что погрешность в данных составляет около 0.6%. В сообщении также сказано, что в 2015 году на очередных выборах харьковского градоначальника явка на 12:00 составляла 17,7%.

Процесс голосования начался в 8:00 и завершится в 20:00.

Ранее сообщалось, что 29 октября председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что в день выборов на избирательных участках будут проверять COVID-сертификаты. Однако пресс-служба ЦИК уточнила, что единственным документом, который необходим для голосования, является паспорт гражданина Украины.

Также Фокус написал о том, что известно десяти кандидатах в мэры Харькова, чьи фамилии избиратели увидят в бюллетенях в день голосования, 31 октября.