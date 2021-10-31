Явка виборців на виборах до мерів Харкова склала 12,4% на 12:00, — Опора

Організація ОПОРА зазначила, що явка виборців у порівнянні з 2015 роком виявилася нижчою на 5,3%.

Явка виборців на позачергових виборах на посаду мера Харкова становила 12,4% станом на 12:00. Такі дані опублікував сайт організації ОПОРА.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

При цьому зазначено, що похибка даних становить близько 0.6%. У повідомленні також сказано, що у 2015 році на чергових виборах харківського градоначальника явка на 12.00 становила 17,7%.

Процес голосування розпочався о 8:00 та завершиться о 20:00.

Раніше повідомлялося, що 29 жовтня голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що у день виборів на виборчих дільницях перевірятимуть COVID-сертифікати. Однак, прес-служба ЦВК уточнила, що єдиним документом, який необхідний для голосування, є паспорт громадянина України.

Також Фокус написав про те, що відомо про десятьох кандидатів у мери Харкова, чиї прізвища виборці побачать у бюлетенях у день голосування 31 жовтня.