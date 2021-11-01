Статистика коронавируса на 1 ноября: 13936 новых случаев COVID-19, 3828 госпитализаций
Лидерами по заболеваемости стали Одесская, Харьковская и Львовская области. Жертвами COVID-19 за сутки стали 298 украинцев.
В Украине за минувшие сутки официально зафиксировано 13936 новых случаев COVID-19. Свежую статистику заболеваемости публикует пресс-служба Минздрава.
В течение минувшего дня с COVID-19 или подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали 3828 человек. Среди зараженных — 905 детей и 111 медицинских работников.
Жертвами коронавирусной инфекции за сутки в Украине стали 298 пациентов.
В Украине за минувший день:
- заболело — 13936 человек;
- выздоровело — 5885 человек;
- госпитализировано — 3828 человек;
- летальные случаи — 298.
Статистика госпитализаций за последние семь дней:
- 25 октября — 2939;
- 26 октября — 5925;
- 27 октября — 5366;
- 28 октября — 5463;
- 29 октября — 5305;
- 30 октября — 5663;
- 31 октября — 3828.
В течение минувших суток медицинские работники сделали 63343 теста на COVID-19, среди которых:
- методом ПЦР — 29 021;
- методом ИФА — 7 648;
- экспресс-тесты на антиген — 26 674.
Лидерами по новым случаям заражения COVID-19 стали Одесская, Харьковская и Львовская области:
- Одесская область — 1281 случай;
- Харьковская область — 1227 случаев;
- Львовская область — 1166 случаев;
- Запорожская область — 895 случаев;
- Днепропетровская область — 867 случаев.
За все время пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 2 936 238 человек;
- выздоровело — 2 442 098 человек;
- летальные случаи — 68 027;
- сделано ПЦР-тестов — 14 455 647.
По данным Минздрава, за минувший день в Украине сделано 117878 прививок от COVID-19. Первую дозу препарата получили 89 546 человек, прошли полный курс вакцинации — 28 272. Помимо этого, за минувшую недель медики сделали 1 740 231 прививок — больше, чем за весь июнь 2021 года.
Ранее Фокус предупреждал, что локдаун в Киеве заработал с 1 ноября. Из-за ухудшения эпидемической ситуации в столице ввели жесткие карантинные ограничения и граждан не пустят в общественный транспорт или кафе без COVID-сертификата, ПЦР теста или справки о выздоровлении.
Также Фокус рассказывал, что Минздрав опубликовал противопоказания к вакцинации от COVID-19. На сегодняшний день лишь 1% украинцев имеют противопоказания для прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции, а в перечне Минздрава определены 16 причин, по которым граждане могут не получать прививку.