Статистика коронавируса на 1 ноября: 13936 новых случаев COVID-19, 3828 госпитализаций

Лидерами по заболеваемости стали Одесская, Харьковская и Львовская области. Жертвами COVID-19 за сутки стали 298 украинцев.

В Украине за минувшие сутки официально зафиксировано 13936 новых случаев COVID-19. Свежую статистику заболеваемости публикует пресс-служба Минздрава.

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В течение минувшего дня с COVID-19 или подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали 3828 человек. Среди зараженных — 905 детей и 111 медицинских работников.

Жертвами коронавирусной инфекции за сутки в Украине стали 298 пациентов.

В Украине за минувший день:

заболело — 13936 человек;

выздоровело — 5885 человек;

госпитализировано — 3828 человек;

летальные случаи — 298.

Статистика госпитализаций за последние семь дней:

25 октября — 2939;

26 октября — 5925;

27 октября — 5366;

28 октября — 5463;

29 октября — 5305;

30 октября — 5663;

31 октября — 3828.

В течение минувших суток медицинские работники сделали 63343 теста на COVID-19, среди которых:

методом ПЦР — 29 021;

методом ИФА — 7 648;

экспресс-тесты на антиген — 26 674.

Лидерами по новым случаям заражения COVID-19 стали Одесская, Харьковская и Львовская области:

Одесская область — 1281 случай;

Харьковская область — 1227 случаев;

Львовская область — 1166 случаев;

Запорожская область — 895 случаев;

Днепропетровская область — 867 случаев.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 2 936 238 человек;

выздоровело — 2 442 098 человек;

летальные случаи — 68 027;

сделано ПЦР-тестов — 14 455 647.

По данным Минздрава, за минувший день в Украине сделано 117878 прививок от COVID-19. Первую дозу препарата получили 89 546 человек, прошли полный курс вакцинации — 28 272. Помимо этого, за минувшую недель медики сделали 1 740 231 прививок — больше, чем за весь июнь 2021 года.

[ + – ] Статистика коронавируса в Украине за 1 ноября Фото: пресс-служба МОЗ

Ранее Фокус предупреждал, что локдаун в Киеве заработал с 1 ноября. Из-за ухудшения эпидемической ситуации в столице ввели жесткие карантинные ограничения и граждан не пустят в общественный транспорт или кафе без COVID-сертификата, ПЦР теста или справки о выздоровлении.

Также Фокус рассказывал, что Минздрав опубликовал противопоказания к вакцинации от COVID-19. На сегодняшний день лишь 1% украинцев имеют противопоказания для прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции, а в перечне Минздрава определены 16 причин, по которым граждане могут не получать прививку.