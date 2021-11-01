Статистика коронавірусу на 1 листопада: 13 936 нових випадків COVID-19, 3 828 госпіталізацій

Лідерами з захворюваності стали Одеська, Харківська та Львівська області. Жертвами COVID-19 за добу стали 298 українців.

В Україні за минулу добу офіційно зафіксовано 13 936 нових випадків COVID-19. Свіжу статистику захворюваності публікує пресслужба МОЗ.

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Протягом минулого дня із COVID-19 або підозрою на коронавірусну інфекцію госпіталізували 3 828 осіб. Серед заражених – 905 дітей та 111 медичних працівників.

Жертвами коронавірусної інфекції за добу в Україні стали 298 пацієнтів.

В Україні за минулий день:

захворіло — 13 936 осіб;

видужало — 5 885 осіб;

госпіталізовано – 3 828 осіб;

летальні випадки — 298.

Статистика госпіталізацій за останні сім днів:

25 жовтня — 2939;

26 жовтня — 5925;

27 жовтня — 5366;

28 жовтня — 5463;

29 жовтня — 5305;

30 жовтня — 5663;

31 жовтня — 3828.

Протягом минулої доби медичні працівники зробили 63 343 тести на COVID-19, серед яких:

методом ПЛР — 29 021;

методом ІФА — 7 648;

експрес-тести на антиген — 26 674.

Лідерами з нових випадків зараження COVID-19 стали Одеська, Харківська та Львівська області:

Одеська область — 1281 випадок;

Харківська область — 1227 випадків;

Львівська область – 1166 випадків;

Запорізька область – 895 випадків;

Дніпропетровська область – 867 випадків.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло – 2 936 238 осіб;

видужало — 2 442 098 осіб;

летальні випадки — 68 027;

зроблено ПЛР-тестів — 14 455 647.

За даними МОЗ, за минулий день в Україні зроблено 11 7878 щеплень від COVID-19. Першу дозу препарату отримали 89 546 осіб, пройшли повний курс вакцинації – 28 272. Крім цього, за минулі тижні медики зробили 1 740 231 щеплення – більше, ніж за весь червень 2021 року.

[ + – ] Статистика коронавірусу в Україні за 1 листопада Фото: прес-служба МОЗ

Раніше Фокус попереджав, що локдаун у Києві запрацював із 1 листопада. Через погіршення епідемічної ситуації в столиці запровадили жорсткі карантинні обмеження, і громадян не пустять у громадський транспорт чи кафе без COVID-сертифікату, ПЛР тесту чи довідки про одужання.

Також Фокус розповідав, що МОЗ опублікувало протипоказання до вакцинації від COVID-19. На сьогодні лише 1% українців мають протипоказання для проходження вакцинації від коронавірусної інфекції, а в переліку МОЗ визначено 16 причин, через які громадяни можуть не отримувати щеплення.