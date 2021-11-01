В МОЗ назвали условия для аннулирования COVID-сертификатов

Минздрав Украины рассказал об условиях, при которых COVID-сертификат может быть аннулирован. Но на сегодня таких случаев пока еще нет.

Мария Карчевич, замглавы Министерства охраны здоровья Украины, объяснила, что если медицинскую запись сочтут недостоверной при наличии соответствующих доказательств, сертификат придется аннулировать. Об этом сообщает РБК-Україна.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Однако, подчеркивает Карчевич, аннулирование сертификата может произойти только после того, как будет доказана вина и подтвержден факт изменения данных. Но пока случаев лишения граждан сертификатов о вакцинации не было.

Сведения о всех подозрительных случаях сотрудники Минздрава передают полиции. По словам Карчевич, любые сообщения о поддельных сертификатах, которые публикуются в соцсетях или о которых в министерство сообщают по телефону, сразу же передаются для проверки правоохранителям, которые проводят следственные действия.

Для этого, как отмечает замминистра, делаются "контрольные закупки" или проводятся проверки с помощью Киберполиции. Такой "механизм уже отработан".

Если к нарушениям причастны медицинские сотрудники, Минздрав направляет в местные советы просьбу о том, чтобы на время проведения следственных действий руководители заведений были отстранены от работы.

В четырех регионах страны уже есть случаи увольнения и отстранения, отмечается, что "речь идет о 15 медицинских учреждениях".

Ранее Фокус сообщал, что Минцифры выпустит обновление "Дії" в связи со сложностями с получением сертификатов вакцинации. В пресс-службе ведомства пообещали "решить все возникшие проблемы" при создании цифровой подписи, которая нужна, чтобы получить ковид-документы.