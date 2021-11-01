У МОЗ назвали умови для анулювання COVID-сертифікатів

МОЗ України розповіло про умови, за яких COVID-сертифікат може бути анульований. Але на сьогодні таких випадків поки що немає.

Марія Карчевич, заступниця голови Міністерства охорони здоров'я України, пояснила, що якщо медичний запис визнають недостовірним за наявності відповідних доказів, сертифікат доведеться анулювати. Про це повідомляє "РБК-Україна".

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Однак, підкреслює Карчевич, анулювання сертифікату може відбутися лише після того, як буде доведено вину та підтверджено факт зміни даних. Але поки що випадків позбавлення громадян сертифікатів про вакцинацію не було.

Відомості про всі підозрілі випадки співробітники МОЗ передають поліції. За словами Карчевич, будь-які повідомлення про підроблені сертифікати, які публікуються в соцмережах або про які до міністерства повідомляють телефоном, одразу ж передаються для перевірки правоохоронцям, які проводять слідчі дії.

Для цього, як зазначає замміністра, роблять "контрольні закупівлі" або проводять перевірки за допомогою Кіберполіції. Такий механізм уже відпрацьований.

Якщо до порушень причетні медичні працівники, МОЗ направляє до місцевих рад прохання про те, щоб на час проведення слідчих дій керівників закладів було усунуто від роботи.

У чотирьох регіонах країни вже є випадки звільнення й усунення, зазначається, що "йдеться про 15 медичних закладів".

Раніше Фокус повідомляв, що Мінцифри випустить оновлення "Дії" у зв'язку зі складнощами з отриманням сертифікатів вакцинації. У пресслужбі відомства пообіцяли "вирішити всі проблеми, що виникли" при створенні цифрового підпису, який потрібний, щоб отримати ковід-документи.