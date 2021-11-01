В оккупированном Донецке 10 тысяч жителей остались без электричества

Причиной сложившейся ситуации называют автоматическое отключение 64 трансформаторов и 63 абонентских подстанций.

Около 10 тысяч жителей оккупированного Донецка остались без электричества из-за внезапного отключения подстанций. Об этом сообщает издание "Новости Донбасса".

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В сообщении говорится, что в городе произошло автоматическое отключение 64 трансформаторных и 63 абонентских подстанций Кировского и Ленинского районов Донецка (микрорайоны: Широкий, Голубой, Звездный, Мирный, Солнечный ). Причины внезапного отключения на данный момент выясняются.

Ранее сообщалось, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приостановила свою миссию по наблюдению на востоке Украины из-за "протестов" возле своей штаб-квартиры в оккупированном Донецке. Вокруг отеля, где проживали наблюдатели из ОБСЕ, протестующие пели песни и выступали с речевками против сотрудников Миссии.

21 октября поселок Горняк и Административный в Куйбешевском районе Донецка попали под обстрел. По сообщениям очевидцев, рядом с шахтой "Куйбешевская" доносились звуки взрывов в месте, где оккупанты соорудили склад с боеприпасами.