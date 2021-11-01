В окупованому Донецьку 10 тисяч мешканців залишилися без електрики

Причиною ситуації, що склалася, називають автоматичне відключення 64 трансформаторів і 63 абонентських підстанцій.

Близько 10 тисяч мешканців окупованого Донецька залишилися без електрики через раптове відключення підстанцій. Про це повідомляє видання "Новини Донбасу".

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У повідомленні йдеться, що в місті сталося автоматичне відключення 64 трансформаторних та 63 абонентських підстанцій Кіровського та Ленінського районів Донецька (мікрорайони: Широкий, Блакитний, Зоряний, Мирний, Сонячний). Причини раптового відключення наразі з'ясовуються.

Раніше повідомлялося, що Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) призупинила свою місію зі спостереження на сході України через "протести" біля своєї штаб-квартири в окупованому Донецьку. Навколо готелю, де проживали спостерігачі з ОБСЄ, співаки співали пісні і виступали з примовками проти співробітників Місії.

21 жовтня селище Гірник та Адміністративне в Куйбишевському районі Донецька потрапили під обстріл. За повідомленнями очевидців, поряд із шахтою "Куйбишевська" долинали звуки вибухів у місці, де окупанти спорудили склад із боєприпасами.