Співали пісні і мітингували. В ОБСЄ розповіли, як окупанти блокували їхню роботу в Донецьку
Під готелем спостерігачів було до 250 протестувальників, які виступали з промовами і плакатами проти місії ОБСЄ через затримання проросійського бойовика Андрія Косяка 13 жовтня.
Навколо готелю, де проживають спостерігачі Місії ОБСЄ, постійно протестували люди, які то співали пісні то виступали з промовами проти спостерігачів. Про це зазначається у звіті за 23 жовтня.
За даними ОБСЄ, ввечері 21 та вночі 22 жовтня біля готелю було близько 30 осіб. До середини дня 22 жовтня перед будівлею вже мітингували 250 осіб, а близько 20 чергували біля входу, щоб спостерігачі не могли покинути територію готелю. Також постійно були два окупанти, які стояли на під'їздах до готелю.Важливо
22 жовтня три члени місії вийшли на стоянку готелю, щоб перевірити автомобілі. До них підійшло 9 протестуючих, які заявили, що будуть спостерігати за тим як вони проводять огляд машин. При цьому шестеро з них почали знімати все на відео.
За вказаний період під будівлею готелю часто збиралися протестуючі, щоб співати пісні, виступати з промовами, а також з плакатами, що критикують місію. Повідомляється, що учасники протесту голосно включали музику і дивилися фільми прямо під будівлею. Деякі встановили намети біля будівлі готелю.
Увечері, 23 жовтня глава окупаційної адміністрації Донецька виступив про ситуацію з коронавірусом перед учасниками протесту, після чого люди розійшлися.
Що стало причиною блокування роботи ОБСЄ?
13 жовтня українські військові затримали на лінії розмежування проросійського бойовика Андрія Косяка. Він був озброєний і проводив розвідку української території під прикриттям розмінування території. Під час обшуку у нього знайшли документи ОРЛО.
Ватажки окупаційних адміністрацій звинуватили Україну в зриві Мінських угод. З 15 жовтня під готелем, де проживають представники СММ ОБСЄ, почали проходити мітинги. А 17 жовтня ОБСЄ були змушені призупинити свою роботу з міркувань безпеки.