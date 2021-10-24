Співали пісні і мітингували. В ОБСЄ розповіли, як окупанти блокували їхню роботу в Донецьку

Під готелем спостерігачів було до 250 протестувальників, які виступали з промовами і плакатами проти місії ОБСЄ через затримання проросійського бойовика Андрія Косяка 13 жовтня.

Навколо готелю, де проживають спостерігачі Місії ОБСЄ, постійно протестували люди, які то співали пісні то виступали з промовами проти спостерігачів. Про це зазначається у звіті за 23 жовтня.

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За даними ОБСЄ, ввечері 21 та вночі 22 жовтня біля готелю було близько 30 осіб. До середини дня 22 жовтня перед будівлею вже мітингували 250 осіб, а близько 20 чергували біля входу, щоб спостерігачі не могли покинути територію готелю. Також постійно були два окупанти, які стояли на під'їздах до готелю.

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22 жовтня три члени місії вийшли на стоянку готелю, щоб перевірити автомобілі. До них підійшло 9 протестуючих, які заявили, що будуть спостерігати за тим як вони проводять огляд машин. При цьому шестеро з них почали знімати все на відео.

Фото: ДАН

За вказаний період під будівлею готелю часто збиралися протестуючі, щоб співати пісні, виступати з промовами, а також з плакатами, що критикують місію. Повідомляється, що учасники протесту голосно включали музику і дивилися фільми прямо під будівлею. Деякі встановили намети біля будівлі готелю.

Увечері, 23 жовтня глава окупаційної адміністрації Донецька виступив про ситуацію з коронавірусом перед учасниками протесту, після чого люди розійшлися.

Що стало причиною блокування роботи ОБСЄ?

13 жовтня українські військові затримали на лінії розмежування проросійського бойовика Андрія Косяка. Він був озброєний і проводив розвідку української території під прикриттям розмінування території. Під час обшуку у нього знайшли документи ОРЛО.

Ватажки окупаційних адміністрацій звинуватили Україну в зриві Мінських угод. З 15 жовтня під готелем, де проживають представники СММ ОБСЄ, почали проходити мітинги. А 17 жовтня ОБСЄ були змушені призупинити свою роботу з міркувань безпеки.