Пели песни и митинговали. В ОБСЕ рассказали, как оккупанты блокировали их работу в Донецке
Под отелем наблюдателей было до 250 протестующих, которые выступали с речами и плакатами против миссии ОБСЕ из-за задержания пророссийского боевика Андрея Косяка 13 октября.
Вокруг отеля, где проживают наблюдатели Миссии ОБСЕ, постоянно протестовали люди, поющие песни или выступающие с речевками против наблюдателей. Об этом указывается в отчете за 23 октября.
По данным ОБСЕ, вечером 21 и ночью 22 октября возле отеля было около 30 человек. К середине дня 22 октября под зданием уже митинговало 250 человек, а около 20 дежурили у входа, чтобы наблюдатели не могли покинуть территорию отеля. Также постоянно были два оккупанта, которые стояли на подъездах к гостинице.Важно
22 октября три члена миссии вышли на парковку отеля, чтобы проверить автомобили на стоянке. К ним подошло 9 протестующих, которые заявили, что будут наблюдать за тем как они проводят осмотр машин. При этом шестеро из них начали снимать все на видео.
За указанный период под зданием гостиницы часто собирались протестующие, чтобы петь песни, выступать с речами, а также с плакатами, критикующие миссию. Сообщается, что протестующие громко включали музыку и смотрели фильмы прямо под зданием. Некоторые установили палатки у здания отеля.
Вечером, 23 октября глава оккупационной администрации Донецка выступил о ситуации с коронавирусом перед участниками протеста, после чего люди разошлись.
Что стало причиной блокировки работы ОБСЕ?
13 октября украинские военные задержали у линии разграничения пророссийского боевика Андрея Косяка. Он был вооружен и проводил разведку украинской территории под прикрытием разминирования территории. При обыске у него нашли документы ОРЛО.
Главари оккупационных администраций обвинили Украину в срыве Минских соглашений. С 15 октября под отелем, где проживают представители СММ ОБСЕ начали проходить митинги. А 17 октября ОБСЕ были вынуждены приостановить свою работу из соображений безопасности.