Пели песни и митинговали. В ОБСЕ рассказали, как оккупанты блокировали их работу в Донецке

Под отелем наблюдателей было до 250 протестующих, которые выступали с речами и плакатами против миссии ОБСЕ из-за задержания пророссийского боевика Андрея Косяка 13 октября.

Вокруг отеля, где проживают наблюдатели Миссии ОБСЕ, постоянно протестовали люди, поющие песни или выступающие с речевками против наблюдателей. Об этом указывается в отчете за 23 октября.

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По данным ОБСЕ, вечером 21 и ночью 22 октября возле отеля было около 30 человек. К середине дня 22 октября под зданием уже митинговало 250 человек, а около 20 дежурили у входа, чтобы наблюдатели не могли покинуть территорию отеля. Также постоянно были два оккупанта, которые стояли на подъездах к гостинице.

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22 октября три члена миссии вышли на парковку отеля, чтобы проверить автомобили на стоянке. К ним подошло 9 протестующих, которые заявили, что будут наблюдать за тем как они проводят осмотр машин. При этом шестеро из них начали снимать все на видео.

Фото: ДАН

За указанный период под зданием гостиницы часто собирались протестующие, чтобы петь песни, выступать с речами, а также с плакатами, критикующие миссию. Сообщается, что протестующие громко включали музыку и смотрели фильмы прямо под зданием. Некоторые установили палатки у здания отеля.

Вечером, 23 октября глава оккупационной администрации Донецка выступил о ситуации с коронавирусом перед участниками протеста, после чего люди разошлись.

Что стало причиной блокировки работы ОБСЕ?

13 октября украинские военные задержали у линии разграничения пророссийского боевика Андрея Косяка. Он был вооружен и проводил разведку украинской территории под прикрытием разминирования территории. При обыске у него нашли документы ОРЛО.

Главари оккупационных администраций обвинили Украину в срыве Минских соглашений. С 15 октября под отелем, где проживают представители СММ ОБСЕ начали проходить митинги. А 17 октября ОБСЕ были вынуждены приостановить свою работу из соображений безопасности.