В Одессе осудили мужчин, избивших представителей ЛГБТ (фото)

Преступники "охотились" на своих жертв на сайтах ЛГБТ-сообществ, и выяснив их адрес совершали нападение.

Приморский суд Одессы вынес приговор двум мужчинам, которые весной этого года избили и ограбили двух мужчин — представителей ЛГБТ. Преступникам дали 4 года лишения свободы,с испытательным сроком, поскольку они полностью признали свою вину, раскаялись и компенсировали пострадавшим моральный и материальный ущерб. Об этом сообщил сайт общественной организации "ПРОЖЕКТОР".

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Решение суда, на основании ч.2 ст. 186 УК Украины (грабеж, соединенный с насилием), вступило в силу 22 октября 2021 года.

В материалах дела говорится, что в мае 36–летний потерпевший познакомился на сайте ЛГБТ-сообщества с мужчиной и после длительной переписки договорился с ним о встрече. Позже выяснилось, что злоумышленники таким образом "охотились" на своих жертв, будучи уверенны в том, что геи не станут заявлять на них в полицию.

"Около часа ночи я решил выйти покурить во двор своего дома. Но когда открыл двери квартиры, трое неизвестных напали на меня. Один толкнул меня, повалил на пол и начал бить, после чего присоединились и остальные. Они забрали из карманов мой iPhone и деньги", — рассказал потерпевший.

[ + – ] Фото с камер наблюдения в месте происшествия

После нападение злоумышленники ворвались в квартиру и встретили там еще одного мужчину, которого также избили и ограбили.

После инцидента двое потерпевших обратились в полицию, а позже — в проект "Human Rights Clinic" (команда адвокатов, юристов и психологов, защищающих права представителей ЛГБТ). Позже жертвы признались, что побаивались говорить сотрудникам правоохранительных органов о своей ориентации, подозревая, что это может привести к негативным последствиям.

Двух злоумышленников удалось задержать, а третий объявлен в розыск. Ими оказались 21-летние мужчины: один зарегистрирован в Донецкой области, другой — житель Одесской области. Оба преступника получили двухлетний испытательный срок, на протяжении которого они обязаны периодически появляться для регистрации в уполномоченном органе по вопросам пробации. В случае нарушения или повторного совершения преступления, их ожидает тюремное заключение сроком на 4 года.

Ранее сообщалось, что в Одессе представители "Традиции и порядка" атаковали ЛГБТ-активиста. Нападавших было четверо — трое людей пытались выхватить бандану, а один — держал мужчину, чтобы тот не скрылся.

19 сентября, в центре Киева прошел ежегодный "Марш равенства" в поддержку украинского ЛГБТ-сообщества. Демонстранты несли с собой транспаранты с лозунгами "В 2023 году хочу прийти на гей-свадьбу своих друзей".