В Одесі засудили чоловіків, які побили представників ЛГБТ (фото)

Злочинці "полювали" на своїх жертв на сайтах ЛГБТ-спільнот і, з'ясувавши їхню адресу, скоювали напад.

Приморський суд Одеси виніс вирок двом чоловікам, які навесні цього року побили та пограбували двох чоловіків – представників ЛГБТ. Злочинцям дали 4 роки позбавлення волі, з випробувальним терміном, оскільки вони повністю визнали свою провину, розкаялися та компенсували постраждалим моральну та матеріальну шкоду. Про це повідомив сайт громадської організації "ПРОЖЕКТОР".

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Рішення суду на підставі ч.2 ст. 186 КК України (грабіж, поєднаний із насильством), набрало чинності 22 жовтня 2021 року.

У матеріалах справи йдеться, що у травні 36-річний потерпілий познайомився на сайті ЛГБТ-спільноти з чоловіком і після тривалого листування домовився з ним про зустріч. Пізніше з'ясувалося, що зловмисники таким чином "полювали" на своїх жертв, упевнені в тому, що геї не заявлятимуть на них у поліцію.

"Близько першої години ночі я вирішив вийти покурити у двір свого будинку. Але коли відчинив двері квартири, троє невідомих напали на мене. Один штовхнув мене, повалив на підлогу і почав бити, після чого приєдналися й інші. Вони забрали з кишень мій iPhone та гроші ", — розповів потерпілий.

[ + – ] Фото з камер спостереження на місці події

Після нападу зловмисники увірвалися до квартири та зустріли там ще одного чоловіка, якого також побили та пограбували.

Після інциденту двоє потерпілих звернулися до поліції, а пізніше — до проєкту "Human Rights Clinic" (команда адвокатів, юристів та психологів, які захищають права представників ЛГБТ). Пізніше жертви зізналися, що побоювалися говорити правоохоронцям про свою орієнтацію, підозрюючи, що це може призвести до негативних наслідків.

Двох зловмисників вдалося затримати, а третього оголошено в розшук. Ними виявилися 21-річні чоловіки: один зареєстрований на Донеччині, інший — мешканець Одеської області. Обидва злочинці отримали дворічний випробувальний термін, протягом якого вони повинні періодично з'являтися для реєстрації в уповноваженому органі з питань пробації. У разі порушення або повторного скоєння злочину, на них чекає тюремне ув'язнення строком на 4 роки.

Раніше повідомлялося, що в Одесі представники "Традиції та порядку" атакували ЛГБТ-активіста. Нападників було четверо – троє людей намагалися вихопити бандану, а один – тримав чоловіка, щоб той не втік.

19 вересня в центрі Києва пройшов щорічний "Марш рівності" на підтримку української ЛГБТ-спільноти. Демонстранти несли із собою транспаранти з гаслами "У 2023 році хочу прийти на гей-весілля своїх друзів".