Статистика коронавируса на 2 ноября: 19455 новых случаев COVID-19, 3188 госпитализаций
Жертвами коронавирусной инфекции за день стали 700 пациентов, а лидерами по заболеваемости являются Одесская область и Киев.
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 19455 новых случаев заражения COVID-19. Свежую утреннюю статистику обнародовала пресс-служба Минздрава.
В течение минувшего дня с COVID-19 или подозрением на инфицирование госпитализировано 3188 человек, а жертвами коронавирусной инфекции стали 700 украинцев.
По данным Минздрава, среди зараженных — 1263 ребенка и 339 медицинских работников.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 19455 человек;
- выздоровело — 12639 человек;
- летальные случаи — 700;
- госпитализировано — 3188 человек.
Статистика госпитализаций за последние семь дней в Украине:
- 26 октября — 5925;
- 27 октября — 5366;
- 28 октября — 5463;
- 29 октября — 5305;
- 30 октября — 5663;
- 31 октября — 3828;
- 1 ноября — 3188.
В течение суток, как отмечают в Минздраве, медработники сделали 133592 теста на COVID-19, среди которых:
- методом ПЦР — 56930;
- методом ИФА — 19553;
- экспресс-тесты — 57109.
Лидерами по заболеваемости за день стали Одесская, Днепропетровская области и Киев:
- Одесская область — 1908 случаев;
- Киев — 1738 случаев;
- Днепропетровская область — 1621 случай;
- Запорожская область — 1341 случай;
- Харьковская область — 1337 случаев.
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 2 955 693 человека;
- выздоровело — 2 454 737 человек;
- летальные случаи — 68 727;
- сделано ПЦР-тестов — 14 512 577.
Помимо этого, как рассказывают в Минздраве, за минувший день в Украине сделано 273307 прививок от коронавирусной болезни. Первую дозу препарата получили 207 877, полностью прошли курс вакцинации от COVID-19 — 65 430.
Ранее Фокус сообщал, что жесткий локдаун в Киеве заработал с 1 ноября. После введения новых карантинных ограничений граждан без сертификатов о вакцинации или негативных ПЦР-тестов не пустят в общественный транспорт, места скопления людей и заведения питания, а нарушителям карантина грозит штраф от 17 тысяч гривен.
Также Фокус рассказывал про вспышку COVID-19 в Верховной Раде. По данным спикера Руслана Стефанчука, в парламенте заразились коронавирусной инфекцией 28 человек, семь из которых — народные депутаты.