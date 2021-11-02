Статистика коронавируса на 2 ноября: 19455 новых случаев COVID-19, 3188 госпитализаций

Жертвами коронавирусной инфекции за день стали 700 пациентов, а лидерами по заболеваемости являются Одесская область и Киев.

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 19455 новых случаев заражения COVID-19. Свежую утреннюю статистику обнародовала пресс-служба Минздрава.

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В течение минувшего дня с COVID-19 или подозрением на инфицирование госпитализировано 3188 человек, а жертвами коронавирусной инфекции стали 700 украинцев.

По данным Минздрава, среди зараженных — 1263 ребенка и 339 медицинских работников.

В Украине за минувшие сутки:

заболело — 19455 человек;

выздоровело — 12639 человек;

летальные случаи — 700;

госпитализировано — 3188 человек.

Статистика госпитализаций за последние семь дней в Украине:

26 октября — 5925;

27 октября — 5366;

28 октября — 5463;

29 октября — 5305;

30 октября — 5663;

31 октября — 3828;

1 ноября — 3188.

В течение суток, как отмечают в Минздраве, медработники сделали 133592 теста на COVID-19, среди которых:

методом ПЦР — 56930;

методом ИФА — 19553;

экспресс-тесты — 57109.

Лидерами по заболеваемости за день стали Одесская, Днепропетровская области и Киев:

Одесская область — 1908 случаев;

Киев — 1738 случаев;

Днепропетровская область — 1621 случай;

Запорожская область — 1341 случай;

Харьковская область — 1337 случаев.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 2 955 693 человека;

выздоровело — 2 454 737 человек;

летальные случаи — 68 727;

сделано ПЦР-тестов — 14 512 577.

Помимо этого, как рассказывают в Минздраве, за минувший день в Украине сделано 273307 прививок от коронавирусной болезни. Первую дозу препарата получили 207 877, полностью прошли курс вакцинации от COVID-19 — 65 430.

[ + – ] Статистика коронавируса за 2 ноября Фото: пресс-служба МОЗ

Ранее Фокус сообщал, что жесткий локдаун в Киеве заработал с 1 ноября. После введения новых карантинных ограничений граждан без сертификатов о вакцинации или негативных ПЦР-тестов не пустят в общественный транспорт, места скопления людей и заведения питания, а нарушителям карантина грозит штраф от 17 тысяч гривен.

Также Фокус рассказывал про вспышку COVID-19 в Верховной Раде. По данным спикера Руслана Стефанчука, в парламенте заразились коронавирусной инфекцией 28 человек, семь из которых — народные депутаты.