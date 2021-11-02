Статистика коронавірусу на 2 листопада: 19455 нових випадків COVID-19, 3188 госпіталізацій

Жертвами коронавірусної інфекції за день стали 700 пацієнтів, а лідерами із захворюваності є Одеська область та Київ.

В Україні за минулу добу зафіксовано 19 455 нових випадків зараження COVID-19. Свіжу ранкову статистику оприлюднила пресслужба МОЗ.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Протягом минулого дня із COVID-19 або підозрою на інфікування госпіталізовано 3188 осіб, а жертвами коронавірусної інфекції стали 700 українців.

За даними МОЗ, серед заражених — 1263 дитини та 339 медичних працівників.

В Україні за минулу добу:

захворіло — 19455 осіб;

одужало — 12639 осіб;

летальні випадки — 700;

госпіталізовано – 3188 осіб.

Статистика госпіталізацій за останні сім днів в Україні:

26 жовтня — 5925;

27 жовтня — 5366;

28 жовтня — 5463;

29 жовтня — 5305;

30 жовтня — 5663;

31 жовтня — 3828;

1 листопада — 3188.

Протягом доби, як зазначають у МОЗ, медпрацівники зробили 133592 тести на COVID-19, серед яких:

методом ПЛР — 56930;

методом ІФА — 19553;

експрес-тести — 57109.

Лідерами із захворюваності за день стали Одеська, Дніпропетровська області та Київ:

Одеська область — 1908 випадків;

Київ — 1738 випадків;

Дніпропетровська область — 1621 випадок;

Запорізька область — 1341 випадок;

Харківська область — 1337 випадків.

З початку пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло — 2 955 693 особи;

видужало — 2 454 737 осіб;

летальні випадки — 68727;

зроблено ПЛР-тестів — 14 512 577.

Крім цього, як розповідають у МОЗ, за минулий день в Україні зроблено 273307 щеплень від коронавірусної хвороби. Першу дозу препарату отримали 207877, повністю пройшли курс вакцинації від COVID-19 — 65430.

[ + – ] Статистика коронавірусу за 2 листопада Фото: прес-служба МОЗ

Раніше Фокус повідомляв, що жорсткий локдаун у Києві запрацював з 1 листопада. Після запровадження нових карантинних обмежень громадян без сертифікатів про вакцинацію чи негативних ПЛР-тестів не пустять у громадський транспорт, місця скупчення людей та заклади харчування, а порушникам карантину загрожує штраф від 17 тисяч гривень.

Також Фокус розповідав про спалах COVID-19 у Верховній Раді. За даними спікера Руслана Стефанчука, у парламенті заразилися коронавірусною інфекцією 28 осіб, семеро з яких — народні депутати.