Полиция Киева отчиталась, сколько нарушителей карантина удалось поймать за 1 ноября

В общем за сутки было составлено около 40 админпротоколов и вынесено более двухсот административных постановлений.

Киевские правоохранители отчитались о проверках соблюдения новых правил в столице, обусловленных введением "красной" зоны. Так, за сутки 1 ноября было проведено 726 проверок, сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

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244 проверки пришлось на объекты хозяйственной деятельности, нарушений новых карантинных ограничений обнаружили 18 (были составлены админпротоколы по ч. 1 ст. 44-3 КУоАП).

В общественном транспорте провели 482 проверки, было составлено 20 административных протоколов (по ч. 1 ст. 44-3 КУоАП) и вынесены 234 административных постановления (по ч. 2 ст. 44-3 КУоАП).

Отметим, что статья 44-3 в Административном кодексе касается нарушений правил по карантину. Статья предусматривает привлечение к ответственности за нарушение правил и норм, предусмотренных Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней", другими актами законодательства , а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями. Штраф согласно этой статьи варьируется от 17 до 34 тыс. гривен. Для должностных лиц эта сумма выше — от 34 тыс. гривен до 170 тыс. гривен.

[ + – ] Инфографика проверки Нацполиции

Журналисты ранее сообщали, как прошел первый день локдауна в Киеве в общественном транспорте. Посадка пассажиров в наземный транспорт столицы 1 ноября проходила в привычном режиме, однако стало больше людей в масках и респираторах. В метро пассажиров стало меньше на 20-30%; были замечены группы правоохранителей, которые проверяли документы о вакцинации. Подлинность COVID-сертификатов определяли с помощью сканирования QR-кода, однако были и такие пассажиры, которые предъявляли правоохранителям бумажные справки. Водители маршруток брали пассажиров только на свободные места, чтобы избежать огромных штрафов.

[ + – ] Люди в метро 1 ноября

Напомним, что с полуночи 1 ноября в Киеве установили "красный" уровень эпидемической опасности. Для посещения заведений общепита, торговых центров, фитнес-клубов и спортзалов, а также некоторых госудчреждений нужно предъявить COVID-сертификат о прохождении вакцинации, негативный тест на коронавирус либо справку о выздоровлении от после COVID-19. Эти же документы необходимы и для проезда в транспорте.