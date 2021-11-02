Поліція Києва відзвітувала, скільки порушників карантину вдалося впіймати за 1 листопада

Загалом за добу було складено близько 40 адмінпротоколів та винесено понад двісті адміністративних ухвал.

Київські правоохоронці відзвітували про перевірки дотримання нових правил у столиці, зумовлені запровадженням "червоної" зони. Так, за добу 1 листопада було проведено 726 перевірок, повідомили УНН у пресслужбі Нацполіції Києва.

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244 перевірки відбулося на об'єктах господарської діяльності, порушень нових карантинних обмежень виявили 18 (було складено адмінпротоколи за ч. 1 ст. 44-3 КУпАП).

У громадському транспорті провели 482 перевірки, було складено 20 адміністративних протоколів (за ч. 1 ст. 44-3 КУпАП) та винесено 234 адміністративні постанови (за ч. 2 ст. 44-3 КУпАП).

Зазначимо, що стаття 44-3 в Адміністративному кодексі стосується порушень правил щодо карантину. Стаття передбачає притягнення до відповідальності за порушення правил та норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства та рішення органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами. Штраф згідно з цією статтею варіюється від 17 до 34 тис. гривень. Для посадових осіб ця сума є вищою — від 34 тис. гривень до 170 тис. гривень.

[ + – ] Інфографіка перевірки Нацполіції

Журналісти раніше повідомляли, як пройшов перший день локдауну в Києві у громадському транспорті. Посадка пасажирів у наземний транспорт столиці 1 листопада проходила у звичному режимі, проте побільшало людей у масках та респіраторах. У метро пасажирів поменшало на 20-30%; було помічено групи правоохоронців, які перевіряли документи про вакцинацію. Справжність COVID-сертифікатів визначали за допомогою сканування QR-коду, проте були і такі пасажири, які пред'являли правоохоронцям паперові довідки. Водії маршруток брали пасажирів лише на вільні місця, щоби уникнути величезних штрафів.

[ + – ] Люди в метро 1 листопада

Нагадаємо, що з півночі 1 листопада в Києві встановили "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Для відвідування закладів громадського харчування, торгових центрів, фітнес-клубів та спортзалів, а також деяких держустанов потрібно пред'явити COVID-сертифікат про проходження вакцинації, негативний тест на коронавірус або довідку про одужання після COVID-19. Ці ж документи необхідні для проїзду в транспорті.