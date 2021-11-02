В Киевской области усилят контроль за соблюдением правил "красной" зоны

Для усиления проверок, по словам главы ОГА Василия Володина, будет создано более 40 мобильных бригад правоохранителей.

В Киевской области с 30 октября, когда регион попал в "красную" зону, провели более 300 проверок общественных заведений на соблюдение ограничительных мер. Проверки носили профилактический характер, но со 2 ноября контроль в регионе введут усиленный, сообщил глава Киевской ОГА Василий Володин, передает пресс-центр обладминистрации.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Согласно информации, в области создали 41 мобильную группу, которая будет проводить рейды по территории региона. В ее состав будут входить представители территориальных органов Нацполиции, Госпродпотребслужбы и местных властей.

"Они будут усиленно контролировать, как в регионе соблюдаются ограничительные меры, предусмотренные "красной" зоной. Безусловно, противоэпидемические нормы достаточно жесткие, но эти требования крайне необходимы для преодоления пандемии. Поэтому призываю всех быть ответственными перед собой и окружающими", – подчеркнул Володин.

В пресс-службе ОГА напоминают, что в условиях "красной" зоны все 100% работников и посетителей заведений питания, торговых центров, кинотеатров, непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров должны иметь сертификат о вакцинации или негативный тест, который действителен не более 72 часов.

Отметим, что в Киеве 1 ноября (дата первого дня "красной" зоны) правоохранители провели более 700 проверок объектов хозяйственной деятельности и общественного транспорта. В целом полицейские составили более 40 админпротоколов и вынесли более двухсот административных постановлений. Было проверено около 500 транспортных средств на наличие у пассажиров и водителей документов о вакцинации. На половину проверок транспорта пришлось составлять админпротоколы и постановления.

Правоохранители предъявляли статью о нарушении правил карантина — 44-3 в Административном кодексе. Напомним, что штраф согласно этой статье составляет от 17 до 34 тыс. гривен. До 170 тыс. гривен могут заплатить нарушителя, которые являются должностными лицами.

Также Фокус писал о рейдах полиции в транспорте столицы. Журналисты подтвердили, что группы патрулей проверяют у пассажиров COVID-сертификаты, негативные тесты на коронавирус или справки о выздоровлении от COVID-19. В маршрутках и автобусах стало больше людей в масках и респираторах, а количество пассажиров метро сократилось примерно на 20-30%. Полицейские сканировали QR-коды пассажиров, проверяя подлинность сертификатов, однако были и те, кто предъявлял бумажные справки.

Как известно, Киевская область попала в "красную" зону 30 октября. 1 ноября крайний режим эпидемиологической опасности стал активен в столице.