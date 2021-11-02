У Київській області посилять контроль за дотриманням правил "червоної" зони

Для посилення перевірок, за словами голови ОДА Василя Володіна, буде створено понад 40 мобільних бригад правоохоронців.

У Київській області з 30 жовтня, коли регіон потрапив до "червоної" зони, провели понад 300 перевірок громадських закладів на дотримання обмежувальних заходів. Перевірки мали профілактичний характер, але з 2 листопада контроль у регіоні запровадять посилений, повідомив голова Київської ОДА Василь Володін, передає пресцентр обладміністрації.

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Згідно з інформацією, в області створили 41 мобільну групу, яка проводитиме рейди територією регіону. До її складу входитимуть представники територіальних органів Нацполіції, Держпродспоживслужби та місцевої влади.

"Вони посилено контролюватимуть, як у регіоні дотримуються обмежувальних заходів, передбачених "червоною" зоною. Безумовно, протиепідемічні норми досить жорсткі, але ці вимоги вкрай необхідні для подолання пандемії. Тому закликаю всіх бути відповідальними перед собою та оточенням", – підкреслив Володін.

У пресслужбі ОДА нагадують, що в умовах "червоної" зони всі 100% працівників і відвідувачів закладів харчування, торгових центрів, кінотеатрів, непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів повинні мати сертифікат про вакцинацію чи негативний тест, який дійсний трохи більше 72 годин.

Зазначимо, що в Києві 1 листопада (дата першого дня "червоної" зони) правоохоронці провели понад 700 перевірок об'єктів господарської діяльності та громадського транспорту. Загалом поліцейські склали понад 40 адмінпротоколів і винесли понад двісті адміністративних постанов. Було перевірено близько 500 транспортних засобів на наявність у пасажирів і водіїв документів про вакцинацію. На половину перевірок транспорту довелося складати адмінпротоколи й ухвали.

Правоохоронці висували статтю про порушення правил карантину — 44-3 в Адміністративному кодексі. Нагадаємо, що штраф згідно з цією статтею становить від 17 до 34 тис. гривень. До 170 тис. гривень можуть заплатити порушника, які є посадовцями.

Також Фокус писав про рейди поліції в транспорті столиці. Журналісти підтвердили, що групи патрулів перевіряють у пасажирів COVID-сертифікати, негативні тести на коронавірус або довідки про одужання від COVID-19. У маршрутках і автобусах побільшало людей у масках і респіраторах, а кількість пасажирів метро скоротилася приблизно на 20-30%. Поліцейські сканували QR-коди пасажирів, перевіряючи справжність сертифікатів, проте були й ті, хто робив паперові довідки.

Як відомо, Київська область потрапила до "червоної" зони 30 жовтня. 1 листопада крайній режим епідеміологічної небезпеки став активним у столиці.