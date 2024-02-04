Армія Британії не готова до конфлікту високої інтенсивності, — Комітет оборони

Британську армію перевіряли в трьох сферах, і в кожній із них виявили проблеми. Крім поганої підготовки британських армійців, знайшли також негаразди в технічному стані війська.

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Армія Великої Британії не готова до боїв великої інтенсивності, не зможе оперативно розгорнути сили та має проблеми з технічним забезпеченням. Такого висновку дійшли в Комітеті оборони Великої Британії.

У звіті повідомляється, що британські війська мають погану підготовку, а потік кадрів у лавах Збройних сил країни дуже великий — військовослужбовці звільняються швидше, ніж їм знаходять заміну, а пропозиція для них не має достатньо вигідних умов.

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Зазначається, що військові постійно перевантажені, і це негативно вплинуло на утримання, а також затримало розвиток боєготовності. Для того, щоб вирішити це питання, ідеться у звіті, Міністерство оборони має отримати повне фінансування для участі в операціях, одночасно розвиваючи боєготовність, або Уряд Великої Британії має зменшити оперативне навантаження на Збройні сили.

Комітет оборони Британії провів перевірку Збройних сил за трьома напрямками:

оперативна готовність — здатність розгорнути сили для виконання постійних зобов’язань або реагування на кризу;

бойова готовність — здатність розгортати й підтримувати сили, які можуть вести бої з високою інтенсивністю в багатьох сферах протягом тривалого періоду часу;

стратегічна готовність — здатність держави визначити й використати всі наявні в неї інструменти для підтримки воєнних дій.

Аналітики дійшли до висновку, що за всіма трьома напрямками в британської армії можуть виникнути проблеми, якщо вчасно не провести реформи.

Також у звіті йдеться про те, що, крім недостатньо високого рівня підготовки британських армійців, існує також проблема з технічним станом армії. Як приклад, наводиться стан авіаносця Королівського флоту "HMS Queen Elizabeth". Він не брав участь у найбільших навчаннях НАТО з часів Холодної війни через проблему з гвинтом.

Несправність судна виявили через 1,5 року після того, як інший британський корабель "HMS Prince of Wales" вийшов із ладу біля острова Вайт через аналогічну несправність. Через це він теж не брав участь в навчаннях НАТО, а на його ремонт знадобилося 9 місяців.

Нагадаємо, що 29 січня в Міноборони Великої Британії повідомили, що ЗС РФ під час повномасштабного російського вторгнення втратили в Україні понад 7000 одиниць бронетехніки.

12 січня повідомлялося, що Збройні сили Великої Британії наразі не планують нових ударів по об'єктах хуситів у Ємені.