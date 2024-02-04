Армия Британии не готова к конфликту высокой интенсивности, — Комитет обороны

Британскую армию проверяли в трех сферах, и в каждой из них обнаружили проблемы. Кроме плохой подготовки британских армейцев нашли также проблемы в техническом состоянии войска.

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Армия Великобритании не готова к боям большой интенсивности, не сможет оперативно развернуть силы и имеет проблемы с техническим обеспечением. К такому выводу пришли в Комитете обороны Великобритании.

В отчете сообщается, что британские войска имеют плохую подготовку, а поток кадров в рядах Вооруженных сил страны очень большой — военнослужащие увольняются быстрее, чем им находят замену, а предложение для них не имеет достаточно выгодных условий.

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Отмечается, что военные постоянно перегружены, и это негативно повлияло на содержание, а также задержало развитие боеготовности. Для того, чтобы решить этот вопрос, говорится в отчете, Министерство обороны должно получить полное финансирование для участия в операциях, одновременно развивая боеготовность, или Правительство Великобритании должно уменьшить оперативную нагрузку на Вооруженные Силы

Комитет обороны Британии провел проверку Вооруженных сил по трем направлениям:

Оперативная готовность — способность развернуть силы для выполнения постоянных обязательств или реагирования на кризис;

Боевая готовность — способность развертывать и поддерживать силы, которые могут вести бои с высокой интенсивностью во многих сферах в течение длительного периода времени;

Стратегическая готовность — способность государства определить и использовать все имеющиеся у него инструменты для поддержки военных действий.

Аналитики пришли к выводу, что по всем трем направлениям у британской армии могут возникнуть проблемы, если вовремя не провести реформы.

Также в отчете говорится о том, что кроме недостаточно высокого уровня подготовки британских армейцев существует также проблема с техническим состоянием армии. В качестве примера, приводится состояние авианосца Королевского флота "HMS Queen Elizabeth". Он не участвовал в крупнейших учениях НАТО со времен Холодной войны из-за проблемы с винтом.

Неисправность судна обнаружили через 1.5 года после того, как другой британский корабль "HMS Prince of Wales" вышел из строя у острова Уайт из-за аналогичной неисправности. Из-за этого он тоже не участвовал в учениях НАТО, а на его ремонт понадобилось 9 месяцев.

Напомним, что 29 января в Минобороны Великобритании сообщили, что ВС РФ во время полномасштабного российского вторжения потеряли в Украине более 7000 единиц бронетехники.

12 января сообщалось, что Вооруженные силы Великобритании пока не планируют новых ударов по объектам хуситов в Йемене.