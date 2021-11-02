Под Харьковом взорвали фаянсовый завод, основанный в конце XIX века (видео)

Здания более 100 лет использовались для производства керамических изделий, часть из которых были включены в Музейный фонд Украины.

В поселке Буды Харьковской области взорвали здания одного из старейших в Украине фаянсовых заводов, прекратившего работу еще 15 лет назад. Видео планового демонтажа объекта во вторник, 2 ноября, опубликовал телеграм-канал "Труха".

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На кадрах с места события можно увидеть, что здания разрушили двумя взрывами, после которых в небо поднялись клубы пыли. При этом часть железобетонных конструкций осталась на месте. Что планируется построить вместо этих зданий пока неизвестно.

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[ + – ] Кадры с места взрыва завода в Будах

Будянский фаянсовый завод был основан промышленником Матвеем Кузнецовым в 1887 году. Предприятие выпускало различные керамические (фаянсовые) изделия — как декоративные, так и предназначенные для домашнего хозяйства. После обретения Украиной независимости в 1991 году завод стал одним из крупнейших производителей фаянса на территории страны. В ноябре 2000 года Кабинет министров включил коллекцию музея предприятия в государственную собственность, после чего она стала частью Музейного фонда Украины.

2 ноября 2006 года суд признал завод банкротом, после чего оборудование предприятия начали разбирать на металлолом, а сами здания — на кирпич.

Напомним, в мае этого года было взорвано одно из известнейших заброшенных строений Харькова – башня элеватора возле Южного вокзала.

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