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Под Харьковом взорвали фаянсовый завод, основанный в конце XIX века (видео)

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Будянский фаянсовый завод, Харьковская область, взрыв
Фото: Скриншот | В Харьковской области взорвали здания фаянсового завода

Здания более 100 лет использовались для производства керамических изделий, часть из которых были включены в Музейный фонд Украины.

В поселке Буды Харьковской области взорвали здания одного из старейших в Украине фаянсовых заводов, прекратившего работу еще 15 лет назад. Видео планового демонтажа объекта во вторник, 2 ноября, опубликовал телеграм-канал "Труха".

На кадрах с места события можно увидеть, что здания разрушили двумя взрывами, после которых в небо поднялись клубы пыли. При этом часть железобетонных конструкций осталась на месте. Что планируется построить вместо этих зданий пока неизвестно.

Внимание, видео содержит нецензурную лексику, 18+

Кадры с места взрыва завода в Будах

Будянский фаянсовый завод был основан промышленником Матвеем Кузнецовым в 1887 году. Предприятие выпускало различные керамические (фаянсовые) изделия — как декоративные, так и предназначенные для домашнего хозяйства. После обретения Украиной независимости в 1991 году завод стал одним из крупнейших производителей фаянса на территории страны. В ноябре 2000 года Кабинет министров включил коллекцию музея предприятия в государственную собственность, после чего она стала частью Музейного фонда Украины.

Будянский фаянсовый завод, керамика
Будянский фаянсовый завод, керамика
Будянский фаянсовый завод, керамика
Будянский фаянсовый завод, керамика
Будянский фаянсовый завод, керамика
Будянский фаянсовый завод, керамика

2 ноября 2006 года суд признал завод банкротом, после чего оборудование предприятия начали разбирать на металлолом, а сами здания — на кирпич.

Напомним, в мае этого года было взорвано одно из известнейших заброшенных строений Харькова – башня элеватора возле Южного вокзала.

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