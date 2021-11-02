Під Харковом підірвали фаянсовий завод, заснований наприкінці ХІХ століття (відео)
Будівлі понад 100 років використовувалися для виробництва керамічних виробів, частину яких було внесено до Музейного фонду України.
У селищі Буди Харківської області підірвали будівлі одного з найстаріших в Україні фаянсових заводів, який припинив роботу ще 15 років тому. Відео планового демонтажу об'єкту у вівторок, 2 листопада, опублікував телеграм-канал "Труха".
На кадрах із місця події можна побачити, що будинки зруйнували двома вибухами, після яких у небо піднялися клуби пилу. При цьому частина залізобетонних конструкцій лишилася на місці. Що планується звести замість цих будівель поки що невідомо.
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Будянський фаянсовий завод був заснований промисловцем Матвієм Кузнєцовим у 1887 році. Підприємство випускало різні керамічні (фаянсові) вироби як декоративні, так і призначені для домашнього господарства. Після здобуття Україною незалежності 1991 року завод став одним із найбільших виробників фаянсу на території країни. У листопаді 2000 року Кабінет міністрів додав колекцію музею підприємства у державну власність, після чого вона стала частиною Музейного фонду України.
2 листопада 2006 року суд визнав завод банкрутом, після чого обладнання підприємства почали розбирати на металобрухт, а будівлі на цеглу.
Нагадаємо, у травні цього року була підірвана одна з найвідоміших занедбаних споруд Харкова — вежа елеватора біля Південного вокзалу.
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