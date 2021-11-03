В Киеве второй день кряду рекорд заражений и смертей от COVID-19

В столице Минздрав в очередной раз фиксирует рекордное количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Следом идет Днепропетровская и Одесская области.

Накануне, 2 ноября, в Киеве были зарегистрированы 2 024 новых случаев заболевания COVID-19, 69 человек умерли. Такие цифры стали рекордными для столичного региона за все время пандемии. Об этом сообщает Минздрав.

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Медики в столице зафиксировали рекордное количество подтвержденных случаев заражения в течение суток. Следом идет Днепропетровская и Одесская области, с 1 935 и 1 858 новыми случаями заболевания соответственно.

Более того, в Киеве больше смертей по сравнению с другими регионами страны, а именно, 69. На второй и третьей строчке в этом списке идет Черкасская и Одесская области, где в течение суток умерло по 46 человек.

Столичная полиция за сутки провела 718 проверок, в частности, были проверены 249 объектов хозяйственной деятельности. По результатам проверки составлены 10 админпротоколов.

К тому же, полиция проверила 469 общественных транспортных средств, в результате чего были составлены 6 админпротоколов и вынесены 227 административных постановлений.

Вчерашний матч Лиги Чемпионов между киевским "Динамо" и каталонской "Барселоной" проходил со зрителями, несмотря на "красную зону". Чтобы попасть на стадион, болельщикам был нужен негативный результат ПЦР-теста, сертификат о вакцинации, или же экспресс-тест на антиген.

Напомним, согласно статистике Минздрава, за прошедшие сутки в стране официально зарегистрированы 23 393 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. За день COVID-19 заразились 1 406 детей и 421 медработник, общее число жертв коронавирусной инфекции за сутки составило 720 человек.