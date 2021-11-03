У Києві другий день поспіль рекорд заражень і смертей від COVID-19

У столиці МОЗ учергове фіксує рекордну кількість підтверджених випадків зараження коронавірусною інфекцією за добу. Далі йде Дніпропетровська й Одеська області.

Напередодні, 2 листопада, у Києві було зареєстровано 2 024 нові випадки захворювання на COVID-19, 69 осіб померли. Такі цифри стали рекордними для столичного регіону за час пандемії. Про це повідомляє МОЗ.

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Медики в столиці зафіксували рекордну кількість підтверджених випадків зараження протягом доби. Слідом іде Дніпропетровська й Одеська області, з 1935 та 1858 новими випадками захворювання відповідно.

Ба більше, у Києві більше смертей порівняно з іншими регіонами країни, а саме 69. На другому та третьому рядку в цьому списку йде Черкаська й Одеська області, де протягом доби померло по 46 осіб.

Столична поліція за добу провела 718 перевірок, зокрема було перевірено 249 об'єктів господарської діяльності. За результатами перевірки складено 10 адмінпротоколів.

До того ж, поліція перевірила 469 громадських транспортних засобів, внаслідок чого було складено 6 адмінпротоколів і винесено 227 адміністративних постанов.

Учорашній матч Ліги Чемпіонів між київським "Динамо" та каталонською "Барселоною" проходив із глядачами, незважаючи на "червону зону". Щоб потрапити на стадіон, уболівальникам був потрібен негативний результат ПЛР-тесту, сертифікат про вакцинацію або експрес-тест на антиген.

Нагадаємо, згідно зі статистикою МОЗ, за минулу добу в країні офіційно зареєстровано 23 393 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. За день на COVID-19 заразилися 1 406 дітей і 421 медпрацівник, загальна кількість жертв коронавірусної інфекції за добу становила 720 осіб.