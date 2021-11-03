"Вакханалия проходит, СБУ должна поработать", — Радуцкий о митинге антивакцинаторов (видео)

По словам главы комитета по вопросам здравоохранения, на сегодняшнем протесте звучат цитаты с российских сайтов.

Сегодняшний митинг в Киеве против вакцинации мешает жителям столицы и медикам. Об этом заявил нардеп от "Слуги народа", глава профильного комитета Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

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Журналист поинтересовался у парламентария, как он сегодня утром смог добраться до работы и не мешал ли ему митинг в Киеве против вакцинации.

Михаил Радуцкий отметил, что акция протеста антивакцинаторов мешает не только жителям Киева, но и медицинским работникам.

Глава профильного комитета Рады по вопросам здравоохранения назвал митинг в Киеве против вакцинации "вакханалией" и заявил, что этим протестом должна заняться Служба безопасности Украины.

"То, что там сейчас эта вакханалия проходит, а еще с явными цитатами с российских сайтов. Я считаю, что там (на митинге — ред.) СБУ должна поработать", — добавил Радуцкий.

На вопрос журналиста, планирует ли нардеп общаться с участниками протеста против вакцинации от COVID-19 и как будет решаться вопрос с антивакцинаторами, Михаил Радуцкий заявил: "Нет, я общаюсь с умными людьми".

[ + – ] Михаил Радуцкий про митинг в Киеве против вакцинации

Ранее Фокус сообщал, что 3 ноября проходит митинг в Киеве против вакцинации от COVID-19. Участники акции протеста заблокировали центр Киева и требуют от властей отмены карантинных ограничений и введение запрета на принудительную иммунизацию населения.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве второй день подряд фиксируют рекорд по заболеваемости и смертности от COVID-19. По данным Минздрава, за последние сутки в Киеве зарегистрировано 2024 новых случаев заражения инфекцией и 69 летальных случаев от COVID-19.