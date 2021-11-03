"Вакханалія відбувається, СБУ має попрацювати", — Радуцький про мітинг антивакцинаторів (відео)

За словами голови комітету з питань охорони здоров'я, на сьогоднішньому протесті лунають цитати з російських сайтів.

Сьогоднішній мітинг у Києві проти вакцинації заважає мешканцям столиці та медикам. Про це заявив нардеп від "Слуги народу", голова профільного комітету Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.

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Журналіст поцікавився в парламентаря, як він сьогодні вранці зміг дістатися роботи та чи не заважав йому мітинг у Києві проти вакцинації.

Михайло Радуцький зазначив, що акція протесту антивакцинаторів заважає не лише мешканцям Києва, а й медичним працівникам.

Голова профільного комітету Ради з питань охорони здоров'я назвав мітинг у Києві проти вакцинації "вакханалією" та заявив, що цим протестом має зайнятися Служба безпеки України.

"Те, що там зараз ця вакханалія відбувається, а ще з явними цитатами з російських сайтів. Я вважаю, що там (на мітингу – ред.) СБУ має попрацювати", – додав Радуцький.

На запитання журналіста, чи планує нардеп спілкуватися з учасниками протесту проти вакцинації від COVID-19 і як вирішуватиметься питання з антивакцинаторами, Михайло Радуцький заявив: "Ні, я спілкуюся з розумними людьми".

[ + – ] Михайло Радуцький про мітинг у Києві проти вакцинації

Раніше Фокус повідомляв, що 3 листопада відбувається мітинг у Києві проти вакцинації від COVID-19. Учасники акції протесту заблокували центр Києва та вимагають від влади скасування карантинних обмежень і запровадження заборони на примусову імунізацію населення.

Також Фокус розповідав, що в Києві другий день поспіль фіксують рекорд із захворюваності та смертності від COVID-19. За даними МОЗ, за останню добу в Києві зареєстровано 2024 нові випадки зараження інфекцією та 69 летальних випадків від COVID-19.